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Sakarya'da, 4 Ak Parti, 1 CHP, 1 MHP, 1 İYİ Parti oldu

SAKARYA'da kesin olmayan sonuçlara göre 7 milletvekilinden 4'ünü Ak Parti, 1'ini CHP, 1'ini MHP ve 1'ini de İYİ Parti kazandı.

Sakarya'da, 4 Ak Parti, 1 CHP, 1 MHP, 1 İYİ Parti oldu

SAKARYA'da kesin olmayan sonuçlara göre 7 milletvekilinden 4'ünü Ak Parti, 1'ini CHP, 1'ini MHP ve 1'ini de İYİ Parti kazandı.

27. dönem milletvekilliği seçiminde Ak Parti'den Sakarya milletvekili olarak Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek seçildi. CHP'den Engin Özkoç, MHP'den Muhammed Levent Bülbül ve İYİ Parti'den Ümit Dikbayır milletvekili oldu. Daha önce meclise 5 milletvekili gönderen Ak Parti bu kez 4 milletvekili gönderdi. MHP ve CHP yine birer milletvekili gönderirken, İYİ Parti bu seçimlerde 1 milletvekilliği kazandı.

AK PARTİ
Ali İhsan Yavuz: 1969 Trabzon Yomra. 24. 25. ve 26. dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. Evli ve 4 çocuk babası.
Recep Uncuoğlu: 1970 Adapazarı. 25. ve 26. donemde Sakarya Milletvekili seçildi. İngilizce bilen Uncuoğlu, evli ve 2 çocuk babası.
Kenan Sofuoğlu: 1983 Akyazı doğumlu. Dünya şampiyonu milli motosikletçi.
Çiğdem Erdoğan Atabek: 1981 yılında doğdu. AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığı görevine atandı. İngilizce ve Almanca bilen Atabet, evli, 2 çocuk annesi.

CHP
Engin Özkoç: 1962 Sakarya doğumlu. Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Milletvekili.

MHP
Muhammed Levent Bülbül: 1980 Hendek. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. MHP İl Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve 1 çocuk babası. İyi derecede İngilizce biliyor.

İYİ PARTİ
Ümit Dikbayır: 1968 Sakarya Hendek. Aile firmasının yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmekte. Evli ve 2 çocuk babası.

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