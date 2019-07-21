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Sakarya'da 26 bin tavuk selde telef oldu

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde Melen Çayı'nın taşması sonucu su basan tavuk çiftliğindeki 26 bin tavuk telef oldu. Düzce'nin ilçelerinin yanı sıra Kocaali ilçesine bağlı Melen köyü de sel felaketinden etkilendi. Melen Çayı'nın taşması...

Sakarya'da 26 bin tavuk selde telef oldu
SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde Melen Çayı'nın taşması sonucu su basan tavuk çiftliğindeki 26 bin tavuk telef oldu.
Düzce'nin ilçelerinin yanı sıra Kocaali ilçesine bağlı Melen köyü de sel felaketinden etkilendi. Melen Çayı'nın taşması sonucu köyde bulunan Hüseyin Ergün'e ait tavuk çiftliğini su bastı. Çiftlikte 26 bin tavuk selde telef oldu. Sel sularının çiftliği basma anını görüntüleyen Ergün, "Hiçbir şey kalmadı, 26 bin hayvan telef oldu" dedi.

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