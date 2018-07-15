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Sakarya'da 15 Temmuz şehidi dualarla anıldı

Azim ÇELİK/ARİFİYE (Sakarya) - 15 TEMMUZ hain darbe girişiminde Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isteyen darbeci askerler tarafından şehit edilen özel harekat polisi Serdar Gökbayrak, Sakarya'da mezarı başında dualarla anıldı. 15...

Sakarya'da 15 Temmuz şehidi dualarla anıldı

Azim ÇELİK/ARİFİYE (Sakarya) - 15 TEMMUZ hain darbe girişiminde Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isteyen darbeci askerler tarafından şehit edilen özel harekat polisi Serdar Gökbayrak, Sakarya'da mezarı başında dualarla anıldı.
15 Temmuz gecesi Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isteyen darbeci askerlerin ateş açması sonucu şehit olan Özel Hareket Polisi Serdar Gökbayrak, mezarı başında anıldı. Arifiye İlçesi Hanlı Mahallesi Mezarlığı'ndaki törene Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ak Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, şehidin annesi Ferdane, eşi Necla, çocukları Ceyda, Elif ve Alperen Gökbayrak katıldı. Konuşmaların ardından şehit polis için dualar edildi. Şehit Gökbayrak'ın yakınları dua sırasında gözyaşlarını tutamadı.

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