ARTVİN, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü fotokapanlar ile Türkiye'de yaşadığı bilinen, ancak görüntülenmesi zor olan yabani hayvanları kayıt altına almaya devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslenen Sakallı Akbaba kameralara yakalandı. 4 akbaba türünden en nadir görüleni olan Sakallı Akbabalar yerleşim yerlerinden uzak, yüksek dağ ve kayalık vadilerde yaşar. Ürkek bir tür olan bu akbabalar, yuvalarını karanlık, kuzeye bakan mağaralar ve sarp kaya kovuklarına yapar.

BÜYÜK KEMİKLERİ YÜKSEKTEN BIRAKARAK PARÇALIYOR VE YUTUYOR

Sakallı Akbabaların besininin tamamına yakınını leşlerden arta kalan kemikler oluşturur. Kurt, Boz ayı ve diğer akbabalardan kalan leşlerdeki kemiklerin küçük olanlarını doğrudan yutan bu tür, büyük kemikleri ise pençeleriyle alıp havalanır ve belirli bir yükseklikten kayaların üzerine bırakarak parçalar. Daha sonra kırılan kemik parçalarını yutar. Son derece asitli midesi sayesinde kemikleri kolaylıkla sindirebilir. Sakallı akbaba bazen de kaplumbağaları aynı şekilde yükseklerden bırakarak parçalar ve yer. Bu türler çok nadir olarak canlı avlara saldırır. Çok nadir görülen bu tür Artvin'de sürdürülen yaban hayatını fotokapanlarla izleme projesi kapsamında Şavşat Meydancık'ta kameralara yakalandı. Kameralarda Sakallı Akbabanın beslenme anı açık bir şekilde görülüyor.

GÖRÜNTÜLER YABAN HAYVANLARININ HAYAT ŞEKİLLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ VERİLER SAĞLIYOR

Fotokapanlar yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelerde uydu destekli olarak yerleştiriliyor. Zorlu hava koşulları, hatta metrelerce karda bile DKMP ekipleri belirli aralıklarla bu fotokapanlardaki görüntüleri alıyorlar. Bu görüntüler ile yaban hayatı popülasyonu ve hayat şekilleri hakkında önemli veriler elde ediliyor.

ELDE EDİLEN VERİLER İLE BİLİMSEL ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Fotokapanlar ile ülkemizde yaşadığı bilinen ancak görüntülenmesi son derece zor olan nadir yaban hayvanlarının görüntülendiğini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise "Fotokapanlar yaban hayvanlarının tabii ortamlarında gözlemlenmesini ve hayat alanları hakkında kesin veriler elde edilmesini sağlıyor. Bu görüntülerden elde edilen verilerle Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile üniversitelerden çeşitli bilim adamları bilimsel çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar ise yaban hayvanlarının popülasyonlarının sürekliliği açısından çok büyük önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Karadeniz Bölgesinin yaban hayatı bakımından çok zengin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, zorlu hava koşullarında bu projeleri yürüten DKMP ekiplerine teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.