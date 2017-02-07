Sakallı akbaba foto kapana yakalandı

Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT(Artvin)() – TÜRKİYE’de yaşayan en nadir akbaba türü olan sakallı akbaba Artvin’in Şavşat İlçesi’nde foto kapanla görüntülendi.

Ülkemizde çok ender görülen ve leşlerden arta kalan kemikleri yiyerek beslenen sakallı akbaba, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin Artvin'de devam eden yaban hayatını foto kapanla izleme projesi kapsamında, Şavşat ilçesi Meydancık köyünde kameralara yakalandı. Yaban hayatı popülasyonu ve hayat şekilleri hakkında önemli veriler sağlayan foto kapanla elde edilen görüntüler, sakallı akbabanın takibi konusunda da önemli bilgiler sağladı.

SAKALLI AKBABA

Türkiye'de yaşayan dört akbaba türünden en ürkeği olan ve en nadir görülen sakallı akbabalar yuvalarını, karanlık ve kuzeye bakan mağaralara, sarp kaya kovuklarına, yerleşim yerlerinden uzak, yüksek dağ ve kayalık vadilere yapıyor. Sakallı akbabalar, kurt, boz ayı ve diğer akbabalardan kalan leşlerdeki kemiklerin küçük olanlarını yutuyor. Büyük kemikleri ise pençeleriyle alıp havalandıktan sonra yüksekten kayaların üzerine bırakan sakallı akbaba, parçalanan kemiklerle besleniyor. Asitli midesi sayesinde kemikleri kolaylıkla sindirebilen, canlı hayvanlara çok nadir saldıran sakallı akbaba, kaplumbağaları da yükseklerden bırakıp, parçalayarak yiyor.

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