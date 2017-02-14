Şair- yazar Yılmaz Odabaşı, bu kez beraat etti

ŞAİR- yazar Yılmaz Odabaşı, 2015 yılında yazdığı yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada, beraat etti. Odabaşı, geçen ocak ayındaki başka bir hakaret davasında 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, hakkındaki ceza ertelenmişti.

Yılmaz Odabaşı hakkında 20 Ağustos 2015 tarihinde Meydan Gazetesi’nde yayınlanan 'AKP’de sonun başlangıcı' başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’ndeki 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bugün yapılan üçüncü duruşmaya Odabaşı’nın avukatının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı da katıldı.

Mahkeme, yazı içeriğini eleştiri kapsamında değerlendirerek, hakaret unsurları içermediği gerekçesiyle Odabaşı’nın beraatine karar verdi.

Odabaşı, 3 Eylül 2015 tarihinde Meydan Gazetesi’nde yayınlanan 'Zamanın vicdanında iki mahkum' başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla da aynı mahkemece 25 Ocak’ta bir yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, Odabaşı hakkındaki ceza ertelenmişti.

Kararı değerlendiren Yılmaz Odabaşı, "Yazar ve gazetecilerin Cumhurbaşkanına hakaret davalarına beraat ve tahliye kararı veren hakimlerin sürüldüğü, açığa alındığı, özetle mağdur edildiği şu dönemde hakkımdaki ikinci Cumhurbaşkanına hakaret davasına beraat kararı verilmesi, bu ülkede hala vicdanı ve sağduyusuyla karar verebilen yargıçların olabildiğine dair umut verici. Bu kararı kendi adıma doğrusu beklemiyordum. Birçok meslektaşımın sudan gerekçelerle hapiste olduğu bu dönemde sadece kendim için değil, bütün yazar ve gazeteciler için beraat kararını seslendirmekten caymayacağız" dedi.



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