Haber: İstanbul,() - ZEYTİNBURNU Tapu Müdürlüğü'nde sahte vekaletname ile daire satışı yapan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'nde sahte vekaletname ile daire satışının yapıldığı bilgisi üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 31 Mayıs günü yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu Tuerxun H.(34) suç üstü, diğer şüpheli Wusman A.(30) de yine aynı gün yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan polisin şüphelileri suçüstü yapma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Sahte vekaletnameyle daire satışı yapan 2 şüpheliye operasyon kamerada
Haber: İstanbul,() - ZEYTİNBURNU Tapu Müdürlüğü'nde sahte vekaletname ile daire satışı yapan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'nde sahte vekaletname ile daire satışının yapıldığı bilgisi üzerine...
07 Haziran 2019 Cuma 09:54
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