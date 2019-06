Sahte EFT mesajıyla otomobilini kaptırdı

İsmail ÖZTÜRK-Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,()-YALOVA’da internet üzerinden otomobilini satışa çıkaran İskender Karahasan, alıcı gibi Eskişehir'den gelen bir kişi tarafından, anlaştıkları 58 bin TL'nin hesabına yatırıldığını gösteren sahte mesaj ile kandırılarak, dolandırıldı. Karahasan'ın mesajı görünce satışını gerçekleştiridği otomobil, önce bir galericiye ardından da başka bir kişiye satıldı. Otomobili yeni sahibi tarafından internetten satışa sunulan Karahasan, “Yuvam dağıldı. Perişan durumdayım” dedi.

İskender Karahasan, maddi sıkışıklık yaşayayınca otomobilini, internet üzerinden satışa çıkardı. Adının G.Ü. olduğunu söyleyen bir kişi, alıcı olarak Karahasan'ı aradı. İkili randevulaştı. Eskişehir'den Yalova'ya gelen G.Ü., test etmek için Karahasan ile bilikte otomobille şehir turu attı. İskender Karahasan ile G.Ü., pazarlık sonucu 58 bin TL’ye anlaştı. İkili notere gitti. Karahasan burada parayı istedi. G.Ü. de paranın banka hesabında olduğunu, hesap numarası vermesi halinde parayı EFT yapabileceğini söyledi. Ardından Karahasan'ın verdiği hesap numarasına EFT işleminin gerçekleştirildiğini gösteren bir mesajı, gösterdi. Karahasan hesabını kontrol ettiğinde ise paranın olmadığını gördü. Bunun üzerine G.Ü., EFT işlemlerinin gecikmeli olarak gerçekleştiğini söyledi. İskender Karahasan, söylenenlere inanıp, aracın satışını gerçekleştirdi. G.Ü. otomobili alıp, gitti.

Ancak hesabı tekrar kontrol ettiğinde İskender Karahasan, paranın hesabına yatmadığını gördü. G.Ü.’yü aradığında ise ulaşamadı. Karahasan dolandırıldığını anlayarak, polise gitti.

''BANKA İLE UĞRAŞMAYALIM EFT YAPALIM' DEDİ'

Savcılığa giderek suç duyurusunda da bulunan Karahasan, otomobilinin İzmir’de bir galeriye satıldığını öğrendi. Galeriye telefonla ulaşan Karahasan, otomobilinin dolandırıcı tarafından kendisinden alındığını söyleyerek, satışın durdurulmasını istedi. Ancak galerici konunun kendisini ilgilendirmediğini dile getirdi. Aracının aynı gün başka birine satıldığını söyleyen Karahasan, “Aracımı 14 Mayıs’ta satışa çıkarttım. Adam, Eskişehir’den geliyorum dedi. Saat 16.00 gibi görüştük. ‘Aracınız temizmiş, şirketimiz var’ dedi. Saat 16.00’da notere götürdü beni. Kamera kaydı olmadığını tespit etmiş. Hesap numarası istedi. 'Banka ile uğraşmayalım EFT yapalım' dedi. Ekranda 58 bin TL yatırıldığına dair görüntü gösterdi. Beni kandırdılar. Psikolojik baskı uyguladılar, 'oruç tutuyoruz, para yatacak’ dedi. Para yatmadı deyince ekran görüntüsünü gösteri, gecikmeli yatıyor dedi. Beni dolandıranlar aralarında satış yapıyorlar. Aynı gün aracı başkalarına satıyor. Başkaları şu an çalıntı aracı satın alabilirler. Şu ana kadar üç el değiştirdi. Benden 77 plaka olarak aldılar. 35 plaka yaptılar. Şimdi de 09 yaptılar plakasını. Şu an aracım internette satışta” dedi.

Karahasan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kanuni işlem yapılamasın diye kendi aralarında satış yaptılar. Mağdurum. Kime güveneceğim? Kriz geçiriyorum, hayatım karardı. Her gün dışarıda yatıyorum. Mağdur oldum ve ne yapacağımı bilemiyorum. O arabayı satıp ev almak için kullanacaktım. Yetkililerden bu adamı yakalamalarını istiyorum. Adliyelerde yatıyorum. Savcıya mağdur olduğumu söyledim. Arabamı vermelerine gerek yok. En azından satışı durdursunlar, mahkeme sonucuna kadar. Ben zaten dağıldım, perişanım.”

