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Sahte banka kurdukları iddia edilen sanıklar hakim karşısına çıktı

Özden ATİK -Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMYEK/İSTANBUL,()-EUROBANK Kos. SH. A. İstanbul şubesi unvanlı sahte banka kurarak milyon lira değerindeki ihalelere giren şirketlere teminat mektubu düzenledikleri ve yasal olarak izin almadan bankacılık faaliyeti...

GENEL 09.12.2019, 20:29

Özden ATİK -Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMYEK/İSTANBUL,()-EUROBANK Kos. SH. A. İstanbul şubesi unvanlı sahte banka kurarak milyon lira değerindeki ihalelere giren şirketlere teminat mektubu düzenledikleri ve yasal olarak izin almadan bankacılık faaliyeti yaptıkları iddiasıyla 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı. 

"İzinsiz bankacılık faaliyetinde bulunmak", "İzinsiz kart çıkarmak", "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 20'şer yıldan 48'şer yıla kadar hapisleri istenen sanıklar, suçlamaları reddetti. Mahkeme, 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. 

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Hacı Mehmet Ekinci ve Hakan Özerhan getirilirken; tutuksuz sanıklar Şakir Tetik, İsmail Koyuncu ve Sami Koyuncu da duruşmaya katıldı. Sanık Yusuf Erdoğan ise duruşmaya katılmadı. Müştekiler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), HGC Elektrik İnş. Ve Tic. A.Ş, Zahide Gölpınarlı'yı temsilen avukatları ve müşteki Barış Bıyık da duruşmada hazır bulundu. 


 

"EUROBANK'IN NE GİBİ İŞLEMLER YAPTIĞINDAN BİLGİM YOKTUR"

Sanık Hacı Mehmet Ekinci savunmasında,  "Suçlamayı kabul etmiyorum. Merkezi Kosova olan bir sigorta şirketim vardır. İstanbul'da şube açacaktım. Ama işlemler yarım kaldı. Daha önceden tanıdığım Yusuf Erdoğan bana, Kosova'da Eurobank isimli banka kurduğunu, İstanbul'da da şubesi olduğunu söylemişti. Ancak benim bankayla fiili ya da resmi ortaklığım yoktur. Müşteri temin etmedim. Yusuf Erdoğan bir teminat mektubunun sigorta poliçesini düzenlememi istedi. Benim sigorta şirketim de bu poliçeyi hazırladı. Karşılığında herhangi bir para almadım. Karşılığını Yusuf Erdoğan, ödeyeceğini söylemişti. Ancak ödemede bulunmadı. Eurobank'ın ne gibi işlemler yaptığından benim bilgim yoktur. Hiçbir şekilde bankacılık işlemleri yapmadım" dedi. Sanığın avukatı da müvekkilinin 9 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliyesini talep etti.


 

"BU SUÇUN İÇİNE NASIL BULAŞTIM BİLMİYORUM"

Sanık Hakan Özerhan ise 2017 yılında bir aile dostunun banka kurulacağını üçüncü bir ortağa ihtiyaç olduğunu belirterek ortaklık teklif etmesi üzerine Yusuf Erdoğan'ın ortağı olduğunu belirtti. Özerhan, "2018'de Türkiye'ye geldim. Eurobank bankanın hisselerini benim üzerimden almayınca ne olduğunu sordum. İzin alamadıklarını, maddi açıdan da bittiklerini söylediler. Benden para istediler. Bankanın faaliyete geçebilmesi için Kosova Merkez Bankası Başkanı ile kendim bizzat görüştüm. 24 bin ve 21 bin olmak üzere toplam 45 bin Euro parayı Kosova Merkez Bankası'na yatırdım. Ayrıca Türkiye'de de faaliyette bulunmak için BDDK'ya da başvuruda bulundum. Ancak 2018 yılında beni Ataşehir Emniyet Müdürlüğü'nden aradılar, Elif Sağlık Şirketiyle ilgili sordular. Ben de sahtekarlık olduğunu öğrenince hissemi devrettim. Bu olayları yapan Yusuf Erdoğan'dır. Eurobank'ın herhangi bir faaliyeti olup olmadığından haberim yoktur. Benim hesabıma gelen herhangi bir para yoktur, bilakis 45 bin Euro'yu ben ödedim. Bu suçun içine nasıl bulaştım bilmiyorum" diye konuştu. Yusuf Erdoğan'a a elden verdiğim para miktarının 100 bin Euro'yu bulduğunu da iddia eden sanık Özerhan, "Suçsuzum. Beraatimi talep ederim. Üstüne para verip de hapis yatan bir benimdir herhalde" dedi. 


 

"BEN DE ŞİKAYETÇİYİM"

Sanık Şakir Tetik de "Biz Yusuf Erdoğan ile 2016'da Kosova'da Eurobank Kossha isimli anonim şirket gibi faaliyet gösteren bir şirket kurduk. Banka değildi. O şirkete üçüncü bir ortak lazımdı. Yusuf Erdoğan'ı 15 yıldır tanıyorum. Üçüncü ortak da Hakan Özerhan oldu. Amacımız gerekli izinleri alınarak bankacılık faaliyeti yapmasıydı. Ancak ben 2018'de hisselerimi devrettim ve şirketten ayrıldım. Şirkete ortak olduğum dönemde ne Kosova'da, ne Türkiye'de hiçbir faaliyeti yoktu. Teminat mektuplarının verilmesi ya da reklamların verilmesi hisselerimi devrettikten sonraki işlemlerdir. Hepsinden emniyette haberdar oldum. Benim adıma imza atanlar, beni bu işlere bulaştıranlardan ben de şikayetçiyim" dedi. 


 

"SADECE MUHASEBECİLİĞİNİ YAPTIK"

Mali müşavir olduğunu ve kardeşi olan sanık Sami Koyuncu ile birlikte çalıştıklarını belirten sanık İsmail Koyuncu da 2018'de Yusuf Erdoğan ile tanıştıklarını, Erdoğan'ın Türkiye'de Euro Ins Sigortacılık adlı bir şirket kurduğunu söylediğini belirterek bu şirketin beyannamelerini verdiklerini anlattı. Sanık Yusuf Erdoğan'ın Eurobank Kos Sha merkez İstanbul Şubesi açacağını söylediğini ve başvuruyu da kendilerinin yaptığını öne süren sanık İsmail Koyuncu, "Şirketin tescil edildiğini, vergi dairesine açılış başvurusu yaptık, kabul edildi. Yusuf Erdoğan'dan bir ofis kiraladık. Aynı binaya taşındık. Eurobank'ın sadece muhasebeciliğini yaptık. Bunun dışında ortaklığımız yoktur. Adımız dolandırıcıya çıktı, mağdur oldum" dedi. Sanık Sami Koyuncu da muhasebecilik dışında herhangi bir komisyon almadığını, İngilizce bildiği için Kosova'ya gittiğini ve evrakları tercüme ettiğini belirtti. Sanık Yusuf Erdoğan'ın avukatı ise müvekkilinin yeni adresini bildirerek talimatla ifadesinin alınmasını talep etti.


 

MÜŞTEKİLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Müşteki Barış Bıyık da Elif Sağlık ve Sosyal Hizmetler Ticaret A.Ş şirketinin yetkilisi olduğunu belirterek "2017 yılında PTT'nin personel hizmetleriyle ilgili ihale yapacaktı. Pınar Ankışhan vasıtasıyla sanık Yusuf Erdoğan ile görüştük. PTT'de ihaleye girmek üzere Eurobank'tan 41, 500 milyon TL teminat mektubu aldık, karşılığında 100 bin TL teminatın komisyonu olarak verdik. 20 yıldır hizmet sektöründeyim. 41.5 milyon TL'lik teminat mektubunu bize kendilerini banka olarak tanıtan Eurobank'tan aldık. İhaleye girdik, 3 bölge ihalesini aldık. Ancak teminat mektubu kabul görmediğinden ihaleler iptal oldu. Bu nedenle toplamda 1 milyar 400 milyon TL'lik zararımız vardır. Şikayetçiyim"  dedi. Müşteki BDDK avukatları da ihaleye giren şirketlerden şikayet aldıkları, şikayetlerinin devam ettiklerini belirterek katılma talebinde bulundu. Diğer müşteki ve HGC Elektrik İnş. Ve Tic. A.Ş. vekilleri de şikayetçi olduğunu belirtti. 


 

İKİ SANIĞA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, sanıklar Hacı Mehmet Ekinci ve Hakan Özerhan'ın suç durumu, tutuklukta geçirdikleri süre nedeniyle tahliyelerine karar vererek haklarında yurtdışına çıkış yasağı koydu.  Mahkeme, diğer sanıklar hakkındaki imza atma şeklindeki adli kontrolü kaldırılarak haklarındaki yurtdışına çıkış yasağının da devamına hükmetti. Sanık Yusuf Erdoğan'ın ifadesinin alınması için Antalya'ya talimat yazılmasına hükmeden mahkeme, müştekilerin katılma taleplerini kabul etti. Teminat mektuplarındaki ve çeklerdeki imzaların sanıklara ait olup olmadığının belirlenmesi için bilirkişi raporu aldırılmasına karar verilen duruşma ertelendi. 


 

İDDİANAME

İddianamede, banka ya da finansal kiralama şirketi olmamasına rağmen Eurobank Kos SH.A İstanbul Şubesi olarak faaliyet gösteren şirketin teminat mektubu düzenleyerek bankacılık faaliyetinde bulunduğu, finansal kiralama ve factoring işlemleri yaptığı ve kredi kartı çıkardığı belirtildi. Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde yasal olarak izin almadıkları halde bankacılık faaliyetine yönelik işlem yaptıkları sosyal medya üzerinden ilan ve bildirimlerde bulundukları kaydedildi. Sanıklar Yusuf Erdoğan, Hacı Mehmet Ekinci, Hakan Özerhan, Şakir Tetik, İsmail Koyuncu ve Sami Koyuncu'nun 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na göre "İzinsiz faaliyette bulunmak", Banka Kartları Kanunu'na göre "İzinsiz kart çıkarmak" ve Türk Ceza Kanunu'na göre "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 20'şer yıldan 48'şer yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.   

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