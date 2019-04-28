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Sahte altın satan kadını yakaladı, ama mağduriyeti giderilmedi

ADANA'da daha önce sahte altın sattığı kuyumcu dükkanında ikinci kez aynı yöntemle satış yapmaya çalışan Ayşegül O.'yu (32) kaçmaya çalışırken yakalayan iş yeri sahibi Erkan Acar, olayın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen mağduriyetinin...

Sahte altın satan kadını yakaladı, ama mağduriyeti giderilmedi
ADANA'da daha önce sahte altın sattığı kuyumcu dükkanında ikinci kez aynı yöntemle satış yapmaya çalışan Ayşegül O.'yu (32) kaçmaya çalışırken yakalayan iş yeri sahibi Erkan Acar, olayın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen mağduriyetinin giderilmediğini söyledi.
Merkez Seyhan ilçesinde 5 Mayıs 2018 tarihinde, Yenibaraj Mahallesi İbo Osman Caddesi'ndeki Erkan Acar'a ait kuyumcu dükkanına gelen Ayşegül O., yanında getirdiği orijinaliyle aynı ağırlığa sahip sahte küpeyi satıp, kaçtı. Acar, aldığı küpeyi tekrar kontrol ettiğinde, sahte olduğunu fark edince polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini alan polis, Ayşegül O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışmalar sürerken, Acar'a ait kuyumcu dükkanına ikinci kez gelen Ayşegül O., yanında getirdiği altın görünümlü zinciri satmak istedi. Gelen kişinin daha önce kendisini dolandıran Ayşegül O. olduğunu fark eden Acar, kardeşini dükkanın kapısında bekletti. Acar, Ayşegül O.'ya daha önce kendisine altın satıp satmadığını sordu. Acar ve kardeşi, paniğe kapılan Ayşegül O.'yu yakaladı.
Dükkanın önünde çevredekilernden yardım isteyen Ayşegül O., gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Ayşegül O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
MAĞDUR OLDUM
Olayın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen mağduriyetinin giderilmediğini belirten Acar, "Kadını iş yerimizde kendimiz yakalayıp, polise teslim ettik. Ancak serbest kaldı. O günden bu yana mağduriyetimiz giderilmedi, üzerine duruşmalara bile gelmiyor. Ben mahkemeye gidiyorum. O dönemde 1200 liraya sahte altın satın almıştık. Şimdi 2 bin liranın üzerinde mağduriyetimiz bulunmakta" dedi.

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