Sahte altın dolandırıcılığına 1 tutuklama

Burhan CEYHAN/ SÖKE (Aydın), () AYDIN'ın Söke İlçesi'nde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, sahte altın dolandırıcılığından 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri serbest kaldı. Operasyon kapsamında 1 kişinin daha arandığı belirtildi.

Söke'de sahte altın dolandırıcılığı yapıldığını öğrenen jandarma ekiplerince dün sabah, E.Ö.'nün yaşadığı Sarıkemer Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Konuttaki aramada 1 seri numarasız tabanca, bu tabancaya ait 9 mermi, sahte olduğu değerlendirilen üzerinde Osmanlı tuğrası ve Arapça yazılar bulunan 507 adet altın renginde metal eşya, gerçek olduğu değerlendirilen diğerlerinden daha ağır olan ve üzerinde aynı boyutlarda ve şekilde Osmanlı tuğrası ile Arapça yazılar bulunan 28 altın renginde metal eşya ve Osmanlı dönemine ait 200'lük 4 banknot, 1 adet üzerinde herhangi bir amblem ve yazı bulunmayan, sahte olduğu değerlendirilen altın renginde metal eşya ve uyuşturucu madde oluğu sanılan bir miktar toz halinde madde ele geçirildi. Ev sahibi E.Ö. evde bulunamazken, yaşı küçük oğlu A.C.Ö. ile kardeşi H.Ö. yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ö., tutuklandı. A.C.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kayıp E.Ö.'nün yakalanması için jandarma çalışma başlattı.



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