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Sahneden indi, direksiyon başına geçti

TÜRKİYE'de bir dönem insanları ekran karşısına kilitleyen dans grubu Komedi Dans Üçlüsü'nün üyesi Murat Akkaya (55), İzmir'in Karşıyaka ilçesinde taksi şoförlüğü yaparak yaşamını sürdürüyor. Üniversitedeki öğrencilik yıllarında...

Sahneden indi, direksiyon başına geçti
TÜRKİYE'de bir dönem insanları ekran karşısına kilitleyen dans grubu Komedi Dans Üçlüsü'nün üyesi Murat Akkaya (55), İzmir'in Karşıyaka ilçesinde taksi şoförlüğü yaparak yaşamını sürdürüyor.
Üniversitedeki öğrencilik yıllarında dans etmeye gönül veren Murat Akkaya, 1985 yılında Erol Köse ve Hakan Rullas ile birlikte kurdukları 'Komedi Dans Üçlüsü' grubunda yer aldı. Uzun yıllar insanları ekran başına çeken grup, dönemin popüler şarkılarını kendi özgü dans koreografileriyle oynayarak söyledi. Grubun 1993 yılında dağılmasının ardından Akkaya, doğup büyüdüğü İzmir'e döndü. Burada  Komedi Dans Üçlüsü Çocuk Tiyatrosu'nu kuran Akkaya, ek iş olarak mahallesindeki taksi durağında şoförlük yapmaya başladı. Sahnede kendisini daha rahat hissettiğini ve direksiyon başında olmanın daha zor olduğu belirten Akkaya, "Taksi şoförlüğünü ek meslek olarak yapıyorum. Normalde çocuk tiyatro grubum var. Oyunlar yazıyorum. Yeni sezonda 'Tablet Ahmet' isimli bir oyun sergileyeceğim. Taksi şoförlüğü yapmamın sebebi ben bu işi çok seviyorum. Severek yapıyorum. Burası benim yuvam gibi. Karşıyaka benim doğum büyüdüğüm yer. Bu mahallede oturuyorum. Bu mahallenin çocuğuyum" dedi.
'YAŞADIĞIM HAYATTAN MEMNUNUM'
Sahnede olduğu dönemleri için herhangi bir pişmanlık duymadığını ve şoförlük yaparken vatandaşlarla daha yakın olduğunu söyleyen Akkaya, "Sahne hayatına tiyatro ile devam ediyorum. Taksi şoförlüğü yadırganacak bir iş değil. Sonuçta hayatımı devam ettirmek zorundayım. Hem geçmişteki hayatım hem de şimdiki hayatımdan hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Bu işi yaptığım için çok mutluyum. Tiyatro için eserler yazarken de şoförlükten yararlanıyorum. Tanıyanlar güzel tepkiler veriyor. O gruptaki kişi siz misiniz diye soruyorlar. Grubu izlediklerini geçmişe gittiklerini söylüyorlar" diye konuştu.
'SAHNEDE OLMAK DAHA KOLAY'
Sahnede kendini daha rahat hissettiğini ve taksiliğin riskli bir olduğunu ifade eden Akkaya şunları söyledi:
"Sahnede olmak daha kolay. Heyecanlanabilirsiniz ama oyuna başladığınızda seyircinin desteğiyle heyecanınız gider. Herhangi bir riski yok ama şoförlüğün riski daha fazla. Direksiyonda olmak daha zor."
Akkaya ile birlikte aynı durakta çalışan Emin Cismel, Akkaya'nın sahnede daha başarılı olduğunu belirterek, "Uzun yıllar onu sahnede seyrettik. Şimdi birlikte çalışıyoruz. Bence sahnede daha başarılı. Orada prova yapabilir ama direksiyonda yapamaz" dedi.

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