Sahnede su yerine antifriz verilen Sumru Yavrucuk, hastanelik oldu (Tekrar)

ÜNLÜ oyuncu Sumru Yavrucuk, Marmaris'te tiyatro oyunu için sahneye çıktığı sırada kendisine su diye verilen antifrizi içince hastanelik oldu.

Sumru Yavrucuk, Marmaris'te 'Leeanane'nin Güzellik Kraliçesi' isimli tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Armutalan Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda Yavrucuk'a rol gereği su verilmesi gerekirken, antifriz verildi. Su sandığı antifrizi için ünlü oyuncu, sahnede kusmaya başladı.

Özel bir hastaneye kaldırılan Sumru Yavrucuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI