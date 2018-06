Sahipsiz hayvanlara yuva buluyor

İZMİR'de 8 köpek ve 3 kedisiyle birlikte yaşayan Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) kurucusu Funda Bonomo (37), kaza geçirmiş, yaralanmış ya da işkence görmüş hayvanlara yardım eli uzatmak için internet üzerinden ikinci el eşya satıyor. Elde ettiği gelirle bakıma muhtaç hayvanların tedavilerini üstlenen Bonomo, bağışlarla onları sağlıklı bir yuvaya kavuşturuyor.

Ekim 2014'te barınaktan çıkardığı hasta bir anne köpek ve yavrularının yüklü tedavi masraflarını ödeyebilmek için ikinci el eşyalarını sosyal medya üzerinden açık artırma ile satan Funda Bonomo, zaman içinde gördüğü ilgi sayesinde çok daha fazla hayvana yardım eli uzatabileceğini fark etti ve Kasım 2015'te HİPDER'i kurdu. Müzisyen Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo, Alsancak'ta oturduğu evde dernek işlerini yürütmeye başladı. "Benim annem hayvanları sevmezdi. Hiç hayvanım olmamıştı ama komşuların köpeklerini gezdirirdim" diyen Bonomo, "Kendi evine çıkınca alırsın" diyen annesine inat şimdi 8 köpek ve 3 kediyle aynı evi paylaşıyor.

Eşinin de zaman zaman kendisine yardım ettiğini anlatan Funda Bonomo, evindeki tüm hayvanların bir hikayesi olduğunu belirterek, birçoğunu bakımlarını yaptırdıktan sonra bırakamadığını söyledi. Bonomo, "Eski kitapları, ikinci el kıyafetleri, bir heves alınıp kullanılmamış aklınıza gelebilecek her türlü eşyayı alıcılarıyla buluşturarak elde ettiğimiz bağışlarla barınak ve besleme gruplarına tonlarca mama yardımında bulunduk. Sahipsiz, terk edilmiş canlarımızı önce sağlıklarına, sonra mutlu yuvalara kavuşturduk. Ressamlar tablolarını bağışladılar açık artırmalarımıza, yazarlar kitaplarını, sporcular formalarını. Tedavileri süren patili çocuklarımız yararına dövme sanatçısı dövme yaptı, güzellik merkezi cilt bakımı. Oteller bağışları karşılığı tatil hediye ettiler destekçilerimize, restoranlar yemek. Yüzlerce duyarlı firma, yüzlerce çeşit ürün hibe etti kermeslerimizde satılmak üzere; anneler tepsi tepsi kurabiye, poğaça yapıp getirdiler, anneanneler atkılar eldivenler ördüler. Topladığımız eşyaları Instagram'daki 'hipekspres' hesabından satışa sunduk. HİPDER çok kısa sürede çok sayıda iyi insanın aynı duygular ve aynı amaçlarla biraraya geldiği; katkıda bulunmak isteyen herkesin kendi imkanları doğrultusunda fark yaratabildiği keyifli bir oluşum haline geldi. 'HİPDER Melekleri'nin bağışlarıyla onları sağlıklı bir yuvaya kavuşturuyorum" diye konuştu.

GÜNDE 20 İHBAR

Sokak hayvanlarının istenmeyen durumlara maruz kaldığını anlatan Bonomo, dernek sayfasının Instagram üzerinden aktif olduğunu belirterek, telefon numarasını paylaştığını söyledi. Sokakta araba çarpan ya da yüksekten düşen hayvanlarla ilgili vatandaşların kendisini aradığını dile getiren Bonomo, günde yaklaşık 20 ihbara yanıt verdiğini anlattı. Bonomo şöyle dedi:

"Sahipli olup da iyi bakılmayan hayvanlar var. Gecenin 3'ünde, 5'inde bile arayan oluyor. Sorunları belediyelerle irtibat kurarak çözmeye çalışıyorum. Ocak ayından bu yana ağır işkence görmüş 3 hayvan gördük. İzmir'de 3 bacağı kesilmiş bir hayvan bulduk, o yaşadı. Balıkesir'de 4 bacağı kesilmiş bir köpek bulduk. Böyle canilikler hep vardı ama internetin yaygın kullanılmasıyla daha çok haberdar olmaya başladık. Çocukların doğru yetiştirilmesi önemli. Sokak hayvanlarına bakmak belediyelerin görevi. Bir kısmı imkansızlıktan bazıları ise hayvanları sevmediğinden bu görevi layıkıyla yerine getiremiyor. Bize günde 20 kişi ulaşıyor. Bunlardan 19'u, biz hayvanı aldıktan sonra ilgilenmiyor. Küçük yaşta bilincin artırılması önemli. Okullarda bile hayvan sağlığının artması ve hayvan sevgisiyle ilgili dersler verilebilir."

HİPDER'E DESTEK İSTEDİ

Buldukları sokak hayvanlarını tedaviden sonra kısırlaştırıp aynı yere bıraktıklarını ifade eden Bonomo, evlerden atılan hayvanlara ise daha fazla zaman ve bütçe ayırdıklarını söyledi. Her yaştan ve ırktan hayvanın acımasızca sokağa terk edilebildiğini dile getiren Bonomo, "Hepsine geçici ya da kalıcı yuva arıyoruz. İnternet üzerinden ilanlarını paylaşmaya devam ediyorum. Sahiplendikten sonra da takiplerini sürdürüyorum. Tek kişi başladım, şu anda sahiplendirme işini yapan iki arkadaşım var. Satış yaptığımız ürünlerin kargolama işine yardım eden gönüllüler var. Ama düzgün bir ekip kurabilsek daha verimli oluruz. Tüm gönüllüler HİPDER'i takip ederek bize destek olabilir, ürün bağışında bulunabilir" diye konuştu.

BELEDİYELERLE İŞ BİRLİĞİ

Yardıma muhtaç hayvanlar için İstanbul'daki Yedikule barınağının örnek olabileceğini anlatan Funda Bonomo, şunları söyledi:

"Derneklerin ya da gönüllülerin sınırsız kaynağı da olsa yetişmek mümkün değil. Yuva bekleyen 20 canımız var. Birine bulsan ertesi gün iki hayvan çıkıyor. Hayvan pansiyonlarına da ciddi kiralar ödemek zorunda kalıyoruz. İstanbul'daki birçok gönüllü Yedikule'deki barınağa bir kafe yapmış ve sürekli etkinlik düzenleyerek bütçeye katkı sağlıyor. Belediyelerle iş birliği içinde tek bir barınak için çalışıyorlar. İzmir'de son birkaç yılda Buca, Bornova ve Bayraklı belediyeleri güzel tesisler açtı. Biz de yerel yönetimlerle sürekli irtibat halindeyiz. Daha güzel iş birlikleri sağlamak için çalışıyoruz."



