Çağatay KENARLI, İSTANBUL()-'ŞAHİNLER' olarak bilinen suç örgütü üyelerinden 22 kişi tutuklandı. Liderliğini Sedat Şahin'in yaptığı 'Şahinler' olarak bilinen suç örgütü üyelerinden gözaltında bulunan 31 şüpheli sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmişti. Şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'Şahinler' suç örgütünden 22 kişi tutuklandı
Çağatay KENARLI, İSTANBUL()-'ŞAHİNLER' olarak bilinen suç örgütü üyelerinden 22 kişi tutuklandı. Liderliğini Sedat Şahin'in yaptığı 'Şahinler' olarak bilinen suç örgütü üyelerinden gözaltında bulunan 31 şüpheli sabah saatlerinde...
21 Şubat 2019 Perşembe 00:22
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