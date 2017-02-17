Şahinin kırık kanadına metal pim takıldı

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da, avcılar tarafından vurularak yaralanan şahinin kırılan sol kanadına ameliyatla metal pim takıldı.

Kent merkezinde boş arazide yaralı şahini gören vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne haber verdi. Ekipler yaralı şahini alarak Veterinere götürdü. Veteriner Hekim Tolga Kandıralı'nın yaptığı kontrolde şahinin sol kanadında saçma yarası sonucu kırık belirlendi. Şahinin kanadına tedavi uygulanıp operasyonla metal pim takıldı. Şahin, tedavisinin ardından Zonguldak’ın Gökçebey ilçesindeki hayvanat bahçesine götürüldü. Burada bir süre gözetim altında tutulacak olan şahin, daha sonra doğaya bırakılacak.

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