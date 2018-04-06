Şahin, sincap golf turizmine hizmet edecek

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - AVRUPA ülkeleriyle ilişkilerin düzelmesi ve kış mevsiminin Antalya'da sıcak geçmesi dolayısıyla 2018 yılına güzel başlangıç yapan golf turizmine yeni katkıları şahin, sincap gibi hayvanlar yapacak.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesi, uygun iklim koşulları, 5 yıldızlı otellerin kalitesi ve 15 büyük sahası ile golf turizminde hareketli bir yıl yakaladı. Sahaların geneli yılın ilk üç ayını dolu geçirdi.

Golf turizmi için asırlık ağaçların kesildiği iddiaları da gündemde sürekli yerini koruyan konular arasında yer alıyor. Belek Turizm Yatırımcıları Ortak Girişimi (BETUYAB) Genel Müdürü Bekir Akkaş, golf sahaları için ağaç kesildiği yönündeki eleştirileri değerlendirdi. Akkaş, “Golf için bilinçsizce ağaç kesiliyorsa, tarım arazileri golf sahası yapılıyorsa ve tarım alanlarını sulamak için sular, golf için kullanılıyorsa bu yanlış. Belek bölgesindeki kulüplerimizde bunların hiçbiri yok. Ağaç kesildi ama kesilenlerin yerine misli ile ağaç dikildi" dedi.

'BİNDİĞİMİZ DALI KESER MİYİZ'

Doğa olmazsa golfün de olmayacağına dikkati çeken Akkaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Doğanın bilincindeyiz, bindiğimiz dalı keser miyiz? BETUYAB olarak bölgemizde sincap sayısını artırmak için çalışmalara başladık. Kuş türlerini artırmak için çalışmalarımız var. İngiltere'de 20 milyon ornitolog var, bu kişileri kuş türlerimiz için de buraya çekebiliriz. Bu canlılar önemli bir avantajımız olabilir. Karga sayısı çok arttı, bunun için çalışma yapıyoruz. Ekolojideki denge çok önemli. Hacettepe Üniversitesi'nden danışmanlık alıyoruz. Şu anda sincap sayısında gözle görülür artış var. Biz sincap sayısının kediden çok olmasını istiyoruz."

GOLF İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA

Avcıların av adı altında şahin katliamı yaptığını belirten Akkaş, şahin katliamı yüzünden karga sayısının son dönemde çok arttığını söyledi. Yenmediği halde şahinin vurulmasına anlam veremediğini belirten Akkaş, “Şahin sayısını artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Karga sayısı artınca serçe sayısı azaldı, çünkü yumurtalarını yiyor. Sürdürülebilir bir doğa istiyoruz" dedi.



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