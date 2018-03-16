Ümit TÜRK/İSTANBUL, ()- ANAYASA Mahkemesi'nin FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay hakkında verdiği hak ihlali kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oy birliğiyle tahliye kararı verdi.
Şahin Alpay'a tahliye... (1)
Ümit TÜRK/İSTANBUL, ()- ANAYASA Mahkemesi'nin FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay hakkında verdiği hak ihlali kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oy birliğiyle tahliye kararı verdi.
16 Mart 2018 Cuma 23:35
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