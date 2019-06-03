Sahiller doldu, caddeler boşaldı

RAMAZAN Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte birçok kentte olduğu gibi İzmir’de de vatandaşlar tatil beldelerine akın edince cadde ve sokaklar da boşaldı. Kentteki otomobil sayısının azalması trafiği de rahatlatırken, meydanlarda az sayıda insan olması dikkat çekti.Kentin simgelerinden Alsancak Gündoğdu Meydanı, İzmir Saat Kulesi’nin de bulunduğu Konak Meydanı, Kordon ve Karantina Meydanı’ndaki tenhalık dikkat çekti. Araç trafiği olan kent merkezindeki işlek cadde ve bulvarlarda neredeyse sayılacak hale geldi. Gençlerin yoğun olarak bulunduğu Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki sakinlik de dikkat çekti. Meydanlarda sadece kuş yemi satanlar, çarşı iznine çıkan askerler ve balık tutan vatandaşların olduğu gözlendi.'MEYDAN KUŞLARA KALDI'Gündoğdu Meydanı’nda kuş yemi satan Ulvi Türkseven, Kordon’daki sakinliğe dikkat çekerek, meydanın kuşlara kaldığını söyledi. Türkseven, "Uzun yıllardır burada kuş yemi satıyorum. Tatilin başlamasıyla birlikte İzmir bomboş kalıyor. Bazıları memleketine sevdikleriyle hasret gidermeye gidiyor, bazıları yazlık bölgeleri tercih ediyor. Böyle olunca meydan da kuşlara kalıyor. Genellikle bayramın ilk günü biraz daha kalabalıkken, sonraki günler şehir tamamen sakinliyor" dedi.

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