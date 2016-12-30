Sahile terk edilen bebeğin annesi Suriyeli mevsimlik işçi çıktı

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde battaniyeye sarılı durumda sahil yolunda bir kafeteryanın arkasına terk edilen bebeğin annesinin Suriye uyruklu 28 yaşındaki Hüda K. olduğu tespit edildi. Seralarda mevsimlik işçi olarak çalışan Hüda K.'nin, 21 yaşındaki Mehmet D. ile evlilik dışı birlikte yaşadığı kaydedildi.

Geçen 25 Aralık'ta Akarca Mahallesi'ndeki 3'üncü Etap Sahil Bandı'nda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, sahil yolunda belediyeye ait bir kafetaryanın arkasında battaniyeye sarılı durumda terk edilmiş bir bebek buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri yeni doğduğu tespit edilen 2.5 kilogram ağırlığındaki kız bebeği, Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sıvı ve ısı kaybettiği belirlenen bebek, çocuk servisinde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedilen bebeğe, hemşireler tarafından 'Melek' ismi verildi.

15 GÜN İÇİNDE DOĞUM YAPANLAR İNCELENDİ

Bebeği sahil kenarında terk edenleri bulmak için hareket geçen Fethiye Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki hastanelere giderek son 15 günde doğan tüm kız bebeklerin kaydını aldı. Durumundan şüphelenilen 9 aileyi evinde ziyaret eden ekipler, bebeklerinin yanında olup olmadığını kontrol etti. Ekipler son olarak 23 Ekim'de Fethiye Devlet Hastanesi'nde kız bebek dünyaya getirdikten sonra 25 Ekim'de taburcu olan Suriye uyruklu Hüda K.'nın Seydikemer'in Karadere Mahallesi'ndeki evine gitti. Seralarda mevsimlik işçi olarak çalışan ve Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Mehmet D. ile evli olmamasına karşın birlikte yaşayan Hüda K.'ya bebeğinin nerede olduğu soruldu. Soruları yanıtsız bırakan Hüda K., Mehmet D. ile birlikte gözaltına alınarak Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

BEBEĞİ SAHİLE BIRAKIP EVİNE DÖNMÜŞ

Buradaki ifadesinde bebeğin kendisine ait olduğunu itiraf eden Hüda K., Mehmet D. ile birlikte hastaneden taburcu olduktan sonra arabayla sahil kenarına gittiklerini, bebeği sahilde bıraktıktan sonra Karadere'deki evlerine geri döndüklerini söyledi. Hüda K. evli olmadığı için bebeği terk etmek zorunda kaldığını kaydetti. Bebeğin babasının kim olduğu sorularını yanıtsız bırakan ve bebeğin velayetini almayı reddeden Hüda K., Mehmet D. ile birlikte savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü binasından çıkışta görüntü vermek istemeyen çift, başlarını montla örttü. Bebeğin babasının DNA örneği alınarak tespit edileceğini belirtilirken, Hüda K. ve Mehmet D.'nin savcılık soruşturmasının tamamlanmasının ardından öldürmeye teşebbüs suçundan Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı bildirildi.

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