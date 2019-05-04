Sahildeki tıbbi atıklar tehlike saçıyor

ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde, yaz aylarında vatandaşların denize girdiği 1 kilometrelik sahilde, kullanılmış şırınga, iğne, kan tüpleri, serum ve ilaç şişeleri gibi tıbbi atıklar tepki çekti.Kent merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta, yaz aylarında ailelerin denize girerek serinlediği, yürüyüş ve piknik alanlarıyla halkın yoğun olarak kullandığı Kozlu Sahili’ndeki kirlilik, halkın tepkisini çekti. Evsel atıkların yanında tıbbi atıkların da bulunduğu sahildeki kirlilik, insan sağlığını tehdit etmeye başladı. Şırınga, iğne, kan tüpleri, serum ve ilaç şişeleri ve diğer tıbbi atıklar, havadan da görüntülendi.Sahilde yürüyüş yapan Atilla Persova da bölgede çok fazla tıbbi atık olduğunu söyleyerek, “Burası yürüyüş yaptığımız, gezdiğimiz, dinlendiğimiz bir yer, ama bu yıl, aşırı şekilde tıbbi atıklar var. Aklınıza gelmeyecek kadar tıbbi atık var. Zonguldak için çok çirkin ve sağlığı tehdit eden bir görüntü. İnsanlar burada denize giriyor. İğneler var. Birçok atık var. Geçen sene bu kadar yoktu. Nasıl geldi buraya bilmiyorum. Yetkililerin bir an önce önlem alması gerekiyor.” dedi.CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sahildeki tıbbi atık kirliliğiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Milletvekili Yavuzyılmaz, tıbbi atıkların toplanması ve imhasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenip denetlenmediğini, tıbbi atık tehlikesi ile ilgili ihbar alınıp alınmadığını, alınmışsa ihbar ile ilgili bir saha veya laboratuvar çalışması yapılıp yapılmadığını ve konuyla ilgili bir soruşturma açılıp açılmadığını Bakan Kurum’a sordu.

FOTOĞRAFLI