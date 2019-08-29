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Sahildeki doğal havuzlara yoğun ilgi
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sahil kıyısında kendiliğinden oluşan 'doğal havuzlar' doğal güzelliğiyle büyülüyor. Muz üretiminde önemli merkezlerden biri olan ve son yıllarda tropikal meyve üretimiyle 'Tropikal meyve üssü' olarak...
GENEL 29.08.2019, 07:49
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sahil kıyısında kendiliğinden oluşan 'doğal havuzlar' doğal güzelliğiyle büyülüyor.
Muz üretiminde önemli merkezlerden biri olan ve son yıllarda tropikal meyve üretimiyle 'Tropikal meyve üssü' olarak anılmaya başlanan Gazipaşa, doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Antalya'nın en doğusunda bulunan, kent merkezinden 180 kilometre uzaklıktaki ilçe, sakin ve gürültüden uzak olması nedeniyle 'sessiz cennet' olarak da anılıyor. Keşfedilmemiş koylarıyla dikkati çeken ilçedeki Koru sahilinde kendiliğinde oluşan doğal havuzlar ise görenleri büyülüyor.
TATİLCİLER GÖRMEDEN GİTMİYOR
Doğal havuzları tepeden kuş bakışı görebilme imkanı sunan terasa çıkan yerli ve yabancı çok sayıda tatilci ile ilçe halkı, buradan çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Boyutlarına ve derinliklerine göre 3 bölümden oluşan havuzlar ise doğal yollarla sürekli filtre olan turkuaz deniz suyu ve kayaçlarıyla unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.
Ankara'dan tatil için Alanya'ya gelen ancak doğal havuzların ününü duyunca gelerek yüzdüğünü anlatan Arzu Yılmaz (39), "Balıkları gördüm, burayı çok beğendim. Burada denize girince özgür olduğumu hissettim. Kent merkezinde kalabalık içerisinde denize girmektense burayı tercih ederim" dedi. Çok keyifli ve eğlenceli vakit geçirdiğini anlatan Dilan Ceren Yılmaz (21) da "Çok bilinen bir yer değil. İnsanlar buraya daha çok kafa dinlemeye geliyor" diye konuştu.
Muz üretiminde önemli merkezlerden biri olan ve son yıllarda tropikal meyve üretimiyle 'Tropikal meyve üssü' olarak anılmaya başlanan Gazipaşa, doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Antalya'nın en doğusunda bulunan, kent merkezinden 180 kilometre uzaklıktaki ilçe, sakin ve gürültüden uzak olması nedeniyle 'sessiz cennet' olarak da anılıyor. Keşfedilmemiş koylarıyla dikkati çeken ilçedeki Koru sahilinde kendiliğinde oluşan doğal havuzlar ise görenleri büyülüyor.
TATİLCİLER GÖRMEDEN GİTMİYOR
Doğal havuzları tepeden kuş bakışı görebilme imkanı sunan terasa çıkan yerli ve yabancı çok sayıda tatilci ile ilçe halkı, buradan çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Boyutlarına ve derinliklerine göre 3 bölümden oluşan havuzlar ise doğal yollarla sürekli filtre olan turkuaz deniz suyu ve kayaçlarıyla unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.
Ankara'dan tatil için Alanya'ya gelen ancak doğal havuzların ününü duyunca gelerek yüzdüğünü anlatan Arzu Yılmaz (39), "Balıkları gördüm, burayı çok beğendim. Burada denize girince özgür olduğumu hissettim. Kent merkezinde kalabalık içerisinde denize girmektense burayı tercih ederim" dedi. Çok keyifli ve eğlenceli vakit geçirdiğini anlatan Dilan Ceren Yılmaz (21) da "Çok bilinen bir yer değil. İnsanlar buraya daha çok kafa dinlemeye geliyor" diye konuştu.
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