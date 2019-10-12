Sahilde yamaç paraşütü antrenmanı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Havacılık Topluluğu üyeleri, Konyaaltı Sahili'nde 'Yamaç paraşütü yer çalışması' gerçekleştirdi. Uçuş sırasında olası aksaklıkları yerde canlandırarak neler yapmaları gerektiğini pekiştiren öğrenciler, sahilde renkli görüntüler oluşturdu.

Akdeniz Üniversitesi'nde farklı fakültelerde eğitim gören havacılık tutkunu öğrenciler tarafından oluşturulan AÜ Havacılık Topluluğu, Konyaaltı plajında antrenman yaptı. Yamaç paraşütü uçuşu sırasında gökyüzünde meydana gelebilecek olumsuzlukları yerde canlandırarak o an yapılması gerekenleri tekrarladıklarını belirten topluluk üyesi Ömer Ali Önal, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Paraşüt üzerinde hakimiyet kurmak, kanat kontrolü gibi çalışmalar yaptıklarını söyleyen Önal, "Antrenmanlarımızı rüzgara göre ayarlıyoruz. Bugün antrenman yapmaya uygun bir rüzgar var. Paraşütlerimizin içini rüzgarla dolduruyoruz. Havalanmadan, antrenman yapıyoruz. Bu antrenmanlar uçuş sırasında bizlere pratiklik kazandırıyor" dedi.

Yer çalışmalarının önemine dikkat çeken bir diğer topluluk üyesi Hamdi Kadir Hamdioğlu da, "Yamaç paraşütü eğlenceli bir spor. Fakat gökyüzünde paraşütünüze hakim olmanız gerekiyor. Yer çalışmaları bize bunun eğitimini veriyor. Paraşütün kontrolünü elimizde tutmalıyız ki gökyüzünde istediğimizi yerine getirsin. Bu nedenle kanat kontrolü, hakimiyet kurma üzerine çalışıyoruz" diye konuştu. Öğrencilerin antrenmanı sahilde denize giren turistler tarafından ilgiyle izlendi.

