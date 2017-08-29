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Sahilde güneşlenirken öldü

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde sahilde güneşlenen 60 yaşındaki Hüseyin Kekeç yaşamını yitirdi. By pass ameliyatı olan Hüseyin Kekeç'in güneşten etkilenmesi nedeniyle kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali...

Sahilde güneşlenirken öldü

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde sahilde güneşlenen 60 yaşındaki Hüseyin Kekeç yaşamını yitirdi. By pass ameliyatı olan Hüseyin Kekeç'in güneşten etkilenmesi nedeniyle kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruldu.
Darıca sahilinde yere serdiği bezin üzerinde yatan kişinin tepki vermemesinde şüphelenen vatandaşlar 112 Acil ve polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaptığı incelemede Hüseyin Kekeç'in öldüğünü belirledi. Kıyafetlerini yere serdiği bezin üzerine koyarak güneşlenen Hüseyin Kekeç'in daha önce By pass ameliyatı olduğu anlaşılırken, olay yerinde kustuğu görüldü. Hüseyin Kekeç'in ilk belirlemelere göre güneşten etkilenmesi nedeniyle kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hüseyin Kekeç'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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