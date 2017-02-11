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Sahilde gezerken 12 kiloluk levrek yakaladı

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN’ın Kurucaşile İlçesi'ne bağlı Ovatekkeönü Köyü Muhtarı Hüseyin Eldemir, Tekkeönü mevkisinde yarı baygın sahile vuran 12 kilogramlık levrek balığını yakalayıp balıkçıya 600 liraya sattı. Muhtar...

Sahilde gezerken 12 kiloluk levrek yakaladı

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN’ın Kurucaşile İlçesi'ne bağlı Ovatekkeönü Köyü Muhtarı Hüseyin Eldemir, Tekkeönü mevkisinde yarı baygın sahile vuran 12 kilogramlık levrek balığını yakalayıp balıkçıya 600 liraya sattı.
Muhtar Hüseyin Eldemir, eşi ile birlikte Tekkeönü Sahili'nde gezerken yarı baygın haldeki dev levrek balığını gördü. Balığı yakalayıp kasaya koyan Eldemir, Tekkeönü Köyü'ndeki bir balıkçıya gitti. Eldemir, 12 kilogram gelen levreği kilosu 50 liradan toplam 600 liraya balıkçıya sattı. Görenlerin ilgisini çeken dev levrek, tezgahta ise daha yüksek fiyata satışa çıkarıldı.
Muhtar Eldemir, "Eşimle birlikte öğle saatlerinde sahilde geziyorduk. Kumsalda gezerken, büyük bir levrek balığını yarı canlı kıyıya yakın yerde gördüm. Suya girerek balığı yakaladım ve balıkçıya 600 liradan sattım. Kısaca öğle gezisinde piyango vurmuş gibi oldu" dedi.

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