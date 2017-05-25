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Sahilde çöp toplayan öğrenciler yunus leşi buldu

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce), () - DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde sahilde temizlik yapan öğrenciler yunus leşi buldu. Nene Hatun Kız Meslek, Barbaros ve Sosyal Bilimler Liseleri'nden yaklaşık 100 öğrenci, ilçenin gözde plajlarından...

Sahilde çöp toplayan öğrenciler yunus leşi buldu

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce), () - DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde sahilde temizlik yapan öğrenciler yunus leşi buldu.
Nene Hatun Kız Meslek, Barbaros ve Sosyal Bilimler Liseleri'nden yaklaşık 100 öğrenci, ilçenin gözde plajlarından Çuhallı'da turizm sezonu öncesi temizlik yaptı. Akçakoca Belediyesi öncülüğünde yapılan temizlik çalışmasında belediyenin dağıttığı şapkaları takıp, eldiven giyen öğrenciler, yaklaşık 1 kilometrelik sahil şeridinde çöp topladı. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici de öğrencilerin çalışmasına destek verdi. Öğrenciler çöp toplarken dalgaların etkisiyle sahile vuran ölü yunus ile karşılaştı. Öğrenciler yunusu ellerinde taşıyıp çöp torbasına koyarak çöplerin toplandığı alana götürdü. Belediye Başkan Yardımcısı Suat Madenci, Akçakoca Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Amirliği öncülüğünde gerçekleştirilen temizlik çalışması ile öğrencilerde çevre bilincinin oluşmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

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