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Sahilde açık hava klima alanı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yürüyüş yolu üzerinde yapılan açık hava serinleme alanı, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yer altına yerleştirilen sistemle günün belirli saatlerinde...

Sahilde açık hava klima alanı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yürüyüş yolu üzerinde yapılan açık hava serinleme alanı, tatilcilerin ilgi odağı oldu.
Yer altına yerleştirilen sistemle günün belirli saatlerinde su buharı eşliğinde serin havanın püskürtüldüğü alana, çocuklar başta olmak üzere bölgeyi gezen turistler uğruyor. Buhar şeklinde çevreye yayılan serin hava, puslu bir ortam yaratıyor. Konyaaltı Sahil Projesi'nin hizmete giren bölümlerine yerleştirilen sistem, büyük ilgi çekiyor.
Aileleriyle birlikte denize girmek için Konyaaltı'na gelen çocuklar, açık hava klimasının yarattığı serin buharın içinde oyunlar oynuyor. Zaman ayarlı sistem belirli saat dilimleri içinde su fıskiyesi ile açık hava kliması olarak çalışıyor. Çocuklarının eğlencesini cep telefonlarıyla görüntüleyen anne ve babalar da eğlenceye ortak oluyor.
Sahil şeridinde spor yapanlar da serinlemek için alana girip çıkıyor. Bisikletliler ise serin buharın içinden geçerek serinliği hissediyor. Su buharıyla temas edenler ise serinliğin fark edilir derecede olduğunu söylüyor.

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