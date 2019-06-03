Sahil yöreleri için cankurtaran uyarısı

RAMAZAN Bayramı tatilinin başlaması ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sahil kentlerinde yoğunluk yaşanırken, havuzlarda ve denizlerde boğulma riskinin artabileceği belirtildi. Tatili deniz ve havuz kenarında geçirecek vatandaşları uyaran uzmanlar, sahil yörelerinde cankurtaran eğitimi almış kişilerin görevlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Nursun Üstünkarlı, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Türkiye'de geçen yıl temmuz ayına kadar geçen sürede 54 boğulma vakasının yaşandığını, bunun sonucunda 49 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Üstünkarlı, yeterli yüzme eğitimi almadan, bilinçsizce yüzmeye çalışmanın ölümle sonuçlanabildiğini belirterek, "Suda boğulmanın ilk dakikalarında nefes borusunun kasılması sonucu suyun akciğerlere kaçışı engellenir. Ancak sonrasında gelişen bilinç kaybı nedeniyle soluk borusu gevşer ve akciğerlere su dolar. Bu süreç ölümle sonuçlanabiliyor" dedi. Boğulma tehlikesi yaşayan kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranarak yardım istenilmesinin yararlı olacağını ifade eden Üstünkarlı, şunları söyledi:

"Kişi yardım için bağırır ve dengesiz hareketlerle yüzer ve su üstünde kalamaz. Hemen 112 aranmalı. Güvenli ve mümkün ise kişiye ulaşmaya çalışılmalı. Kurtarıcı kendi güvenliğini sağlamalı ve tedbirli olmalı. Öncelikle suya girmek yerine ip, bot, can yeleği gibi yardımcı ekipman kullanılmalı. Eğer kişiyi yüzerek çıkarmak gerekiyorsa, kişi güçlü ve yeteneklerinin yeterli olduğundan emin olmalı. Can yeleği giyilmeli. Kurbanın arkasına sakin bir şekilde yaklaşılmalı, aksi takdirde kurbanın paniklemesi sonucu kurtarıcı da boğulabilir. Kurbanın koltuk altlarından, çene altından ve boyundan desteklenerek başı suyun dışına çıkarılmalı. İlk yardıma yetkili kişiler müdahale etmeli."

Kişinin sudan çıkarıldığında kurulanması gerektiğini ifade eden Nursun Üstünkarlı, kazazedenin ıslak kalmasının hipotermiye neden olabileceğini söyledi. Hastanın soluk borusu ve akciğerlerinden suyu atmasına yardımcı olunmasını isteyen Üstünkarlı, "Kazazedenin dudak, kulak memesi ve tırnaklarında morarmalar varsa hastanın soluk borusu ve akciğerlerinden suyu atmasına yardımcı olunmalıdır. Eğer hastanın tamamen bilinci kapalı, solumuyor ve nabzı atmıyorsa ilk yardım eğitim sertifikası bulunan kişi temel yaşam desteğine başlamalı" diye konuştu.



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