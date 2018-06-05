Sahil ve denizden topladıkları atıklarla balık heykeli yaptılar

BURSA'da Mudanya Belediyesi yetkilileri, çevre bilincini toplumun geneline yaymak amacıyla düzenlediği 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Ketendere sahilinde öğrencilerle birlikte atık topladı. Sahil ve denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için toplanan atıklardan balık heykeli yapıldı.

Çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, sahil ve denizlerdeki kirliliği bir kez daha gündeme getirdi. Etkinlikte, Mavi Dünya Koleji ve Bademli Kültür Okulları öğrencileri Yalıçiftlik Mahallesi Ketendere sahilinde atık topladı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Servet Usta, Sevinç Şenşekerci, Hakan Karademir, Tirilye Mahalle Muhtarı Süleyman Alkız, Yalıçiftlik Mahalle Muhtarı Arif Toktaş, okul yöneticileri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte önce sahillerdeki atıklar toplandı, ardından toplanan atıklarla belediye öğretmenlerinden Murat Çilingir'in koordinatörlüğünde balık heykeli yapıldı. Mudanya Arama Kurtarma Birimi ekipleri ise denizden topladıkları atıklarla, öğrencilere katkıda bulundu.

'KETENDERE'Yİ KURTARDIK'

Öğrencilerle birlikte atık toplayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "“Ketendere arkeolojik sit bölgesinde kalan tarihi bir liman. Bundan bir süre önce açtığımız dava sonucu bölgede yapılması düşünülen Ro-Ro projesi iptal edildi. Çok değerli doğaseverlerle birlikte mücadele ettik. Avukatlarımızın da katkılarıyla açtığımız davalarla Ketendere'yi kurtardık. Birilerinin mezarlığa dönüştürmeye çalıştığı Ketendere'yi kurtardık. Bundan sonra yapılacak çok önemli işlerimiz var. Tarihi Kapanca Limanı ve Myrleia Antik Kenti olmak üzere çok önemli doğal güzelliklerimiz korunacak. Bu doğada bütün kötülükleri yaşatan da biziz. Doğa insansız yaşayabilir ancak insan doğasız yaşayamaz. Bu doğayı bizim korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Sahil ve denizdeki atıklarla son şekli verilecek balık heykelinin, daha sonra Tirilye Müzesi'nin bahçesinde sergileneceği belirtildi.



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