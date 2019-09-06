Şahika Ercümen, Kadın Azmağı için dalacak

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - SERBEST dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, çevre kirliliğine dikkat çekmek için Muğla'nın Ula ilçesinde dalış yapacak.

Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği ile Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi, Muğla'nın sakin şehir unvanlı Akyaka Mahallesi'nde önemli bir çevre etkinliği düzenliyor. Su altı bitki örtüsü zenginliğiyle dikkat çeken, elle tutulabilecek hissi veren balık ve kaplumbağalarıyla doğal akvaryum görüntüsü oluşturan Kadın Azmağı için etkinliğin yapılacağı belirtildi. Kadın Azmağı'nın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için milli sporcu Şahika Ercümen'in, 9 Eylül'de dalış gerçekleştirileceği kaydedildi

DALIŞ FOTOĞRAFLARI SERGİLENECEK

Etkinlik hakkında bilgi veren Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Murat Günay, ilin bütün yönleriyle bir cennet olduğunu belirterek, "Özellikle doğal koruma alanı olan Akyaka Kadın Azmağı çok büyük özen gösterilmesi gereken bir yer. Son yıllarda bu yöreye artan ilgi ne yazık ki kirlilik oranını çok fazla arttırdı. Böyle sürerse, bu muhteşem güzellikleri kaybedeceğiz. Dünyada birçok rekora imza atmış olan milli sporcumuz Şahika Ercümen ile burasıyla ilgili görüşlerimizi paylaştık. Kadın Azmağı'nın sadece keyifli bir manzara değil, hem su üstü hem de su altı ile muhteşem bir ekolojik denge olduğunu göstermek için kendisi Azmak'ta bir dalış gerçekleştirecek. Biz de hem su altında hem de su üstünde fotoğraflarını çekip, bir sergi hazırlayacağız. Bu vesileyle bu muhteşem doğanın korunması için farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu projeye maddi ve manevi destek veren duyarlı tüm Muğlalılara çok teşekkür ediyoruz" dedi.



