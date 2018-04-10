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Şahan Gökbakar, Karacabey’e hayran kaldı

OYUNCU ve komedyen Şahan Gökbakar, Bursa'nın Karacabey ilçesini gezdi. Belediye Başkanı Ali Özkan ile ilçeyi gezen Gökbakar, ilçe halkının bu güzelliklerle iç içe olmasından dolayı çok şanslı olduğunu söyledi. 'Recep İvedik' tiplemesiyle...

Şahan Gökbakar, Karacabey’e hayran kaldı
OYUNCU ve komedyen Şahan Gökbakar, Bursa'nın Karacabey ilçesini gezdi. Belediye Başkanı Ali Özkan ile ilçeyi gezen Gökbakar, ilçe halkının bu güzelliklerle iç içe olmasından dolayı çok şanslı olduğunu söyledi.
'Recep İvedik' tiplemesiyle büyük beğeni toplayan oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, gezmek için Bursa'nın Karacabey ilçesine geldi. Gökbakar'a, yönetmen kardeşi Togan Gökbakar ve Yapımcı Çağrı Özeren de eşlik etti. Belediye Başkanı Ali Özkan ile ilçede tura çıkan Şahan Gökbakar, Kocaçay Deltası'ndaki Karacabey Longozu’nu çok beğendi. Longozun el değmeden bugün kadar gelmesinin şaşırtıcı olduğunu belirten Gökbakar, daha sonra Ovakorusu Ayı Barınağı ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Yetkililerden merkez hakkında bilgi alan Gökbakar, son olarak Eskikaraağaç’ta mola vererek, Uluabat Gölü’nün meşhur gün batımını izledi.
Belediye Başkanı Ali Özkan’ın gezide kendisine eşlik etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Gökbakar, “Başkanımız bize güzel Karacabey’i gezdirdi. Böyle değerli bir başkanı olduğu için Karacabey çok şanslı” dedi. Karacabey’in hem yemek kültürü, hem de doğal alanları ile anılan bir yer olduğunu belirten Gökbakar, ilçe halkının bu güzelliklerle iç içe olmasından dolayı çok şanslı olduğunu dile getirdi.
Şahan Gökbakar,  Belediye Başkanı Ali Özkan ile yaptığı özçekimi de Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

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