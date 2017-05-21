Sahada 3 dakika topa vurmadan hakemi protesto ettiler

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde bugün oynanan amatör maçta Cumaspor'la karşılaşan Balıspor’lu oyuncular, ilk 3 dakika hiç kıpırdamadan, geçen hafta 2-2 berabere kalarak şampiyonluk iddiasını kaybetmelerine neden olduğunu ileri sürdükleri hakemi protesto etti.

5 takımın yer aldığı Ereğli Grubu’nda Balıspor, geçen hafta Kandilli Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybederek lider Neyren Gökçelerspor’un 3 puan gerisine düştü. Balıspor, bugün Cumaspor’la oynanan son maçta ilginç protestoda bulundu. Hakemin düdüğüyle Cumaspor oyuna başlarken, Balıspor’lu oyuncular, rakip oyunculara müdahale etmedi ve kendi sahasında hiç kımıldamadan geçen hafta Kandilli Belediyespor maçını yöneten hakem Yasin Deniz Çavuş'u verdiği hatalı kararlar nedeniyle protesto etti. Cumaspor’lu oyuncular ise kendi arasında kısa pas yaparak protestoya destek verdi. 3 dakika süren protestonun ardından Balıspor’lu oyuncular rakiple mücadele etmeye başladı.

Karşılaşma 8-5 Balıspor’un üstünlüğüyle sona erdi. Grup’ta Neyren Gökçeler 17 puanla şampiyon olup 1’inci kümeye yükselirken, Balıspor 14 puanla ligi 3’üncü sırada tamamladı.

Balıspor antrenörü Fethi Çelikkol, geçen hafta Kandilli Belediyespor maçında 2-1 önde iken uzatma dakikalarında haksız yere rakip lehine verilen penaltı nedeniyle maçı 2-2 berabere bitirdiklerini ve şampiyonluk iddialarını kaybettiklerini söyledi. Çelikkol, hakemin kötü yönetiminden dolayı yönetim olarak böyle bir karar aldıklarını belirterek, “Tepki göstermek amacıyla böyle bir karar aldığımız için mutluyuz. Hakem arkadaşlarımızın bundan sonra daha dirayetli ve daha iyi şekilde maçları yönetmelerini istiyoruz. Geçen haftaki maçta neler yaşanmadı ki. Oyunun son bölümünde penaltı olmayan pozisyonda penaltı verildi. Şampiyonluğumuz gitti" dedi.



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