Sağlıkçılar, kar üstünde EYOF'a hazırlanıyor

Turgay İPEK/ERZURUM, () - ERZURUM'un 11-18 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) kapsamında görev alacak sağlık ekipleri, Palandöken'de tatbikat yaparak organizasyona hazırlanıyor.

11-18 Şubat 2017 tarihlerinde Palandöken Konaklı, Kandilli, Kayakla Atlama ve Buz Hokeyi pistlerinde yapılacak olan EYOF'ta, görev alacak 112 Acil Komuta Merkezi hazırlıklarını aralıksız sürüyor. Dağlarda ve buz hokeyi salonlarında sık sık tatbikat yaparak yaşanacak bir kazaya anında ilk müdahale edebilmek için çaba sarfeden görevliler böylece deneyim kazanıyor. İyi birer kayakçı olan sağlık görevlileri, oluşturulan senaryo gereği yaralanan sporcunun yanına elle çekilen kızakla gidiyor ve hastayı en kısa sürede sağlık ekibplerinin bulunduğu alana getiriyor. Gelen yaralıları ise Acil Tıp Teknikerleri Kalbinur Dinç ile Melek Eken karşılıyor. İlk müdahaleyi sedye üzerinde yapan Kalbinur Dinç ile Melek Eken, "Sağlık ekiplerinin pistten alarak getirdiği yaralı kayakcılara ilk müdaheleyi biz yaptıktan sonra ambulansa alıp sağlık kuruluşuna götürüyoruz" diye konuştu.

112 Acil Komuta Merkezi Başhekimi ve EYOF Sağlık Koordinatörü Gürsel Bedir, festivalde 54 doktor, 135 sağlık personeli, 52 sağlık gönüllüsüyle birlikte 26 ambulansın görev alacağını söyledi. Palandöken, Konaklı Kayak Merkezleri ile birlikte Kandili, Atlama Kulesi ve buz hokeyi salonlarında olası bir sakatlanmaya ekiplerin anında müdahale edeceğini belirten Gürsel Bedir şöyle konuştu:

"EYOF'ta görev alacak olan sağlık görevlilerimiz hem çok iyi birer kayakcı hem de yabancı dil bilmektedir. 11- 18 Şubat tarihlerinde Erzururm'da yapılaçak oyunların açıklanmasından sonra çalışmalarımızı başlattık. Oyunların yapıldığı tüm bölgede sağlık ekipleri 24 saat hazır olarak bekleyecek. Festivalde ayrıca 12 doping kontrol görevlisi ve gıda tarımdan gelecek olan gıda hijyen ve kontrolörü görev yapacak. EYOF için şehrimize İstanbul, Bolu, Erzincan ve Kayseri'den sağlıkcı kayak ekipleri tavkiye olarak geldiler. Biz şimdiden oyunlara hazırız. Buna rağmen sık sık tatbikat yaparak kendimizi geliştiriyoruz."

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