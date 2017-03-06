Sağlıkçılar arasında ilginç anket

BALIKESİR'de 14 Mart Tıp Bayramı öncesi Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen ankette 'En yakışıklı hekim Haydar Dümen', 'En güzel hekim Canan Karatay', 'En gezgin hekim Cüneyt Arkın', 'En takıntılı hekim Mustafa Altıoklar' isimleri yazıldı. Türk Sağlık Sen Balıkesir Şubesi ankete tepki gösterdi.

Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, 'Hastane Hekim En'leri belirleme çalışması adı altında anket düzenledi. Ankette, bilimsel, mesleki ve mesleğin sorunlarıyla ilgili sorular yerine, en güzel, en yakışıklı, en çılgın, en takıntılı, en şık, en gezgin, en sanatçı, en bonkör, en komik ve benzeri soruları gören sağlık personeli anket çalışmasına tepki gösterdi. Soruları yanıtlayan bazı sağlık personeli ankete ilginç isimler yazdı. Türk Sağlık Sen Balıkesir Şubesi Başkanı Musa Bilal'in eline geçen bir ankete göre, en yakışıklı hekim Haydar Dümen, en güzel hekim Canan Karatay, en gezgin hekim Cüneyt Arkın, en sanatçı hekim Ferhat Göçer, en bonkör hekim Elif Yılmaz, en komik hekim Derman İskender, en takıntılı hekim Mutafa Altıoklar, en çılgın hekim Erol Köse, en sesi güzel hekim Selma Ergeç, en sportmen hekim Celal Göktulga, en gurme hekim Tunç Okan, en şık hekim Ömer Çelakıl çıktı. Anketlere Cüneyt Arkın'ın gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır yazanlar da oldu. Anketin büyük tepki toplaması ardından Balkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği anketi geri çekti.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi personelinin tümünün, Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi personelinin bir bölümünün anketi doldurduğunu, Balıkesir Devlet Hastanesi'nde ise alay konusu olduğunu hatırlatan Türk Sağlık Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Musa Bilal, Genel Sekreter Murat Yeşilbaş'ı özür dilemeye çağırdı. Bilal, şöyle dedi:

"Ankete tepkiler olmasına rağmen sağlık personeli bu anketi doldurmuş, kimisi teslim etmiş, kimisi çoğaltmış, kimisi hatıra olarak saklamış. Genel Sekreterlik hala yapılan hatayı kabul etmeme, kendilerini haklı gösterme kamuoyunu yanıltma peşinde. Yapılan hatayı fark etmeleri gerekirken, sürdürmeye devam ettiler. Basına yansımasından dolayı yaptıkları açıklamada, anketin yapılmadığı belirtiliyor. Anket yapılmadıysa bu formlar ne? Elimizde anketin iptal edildiğine dair yazı da var."

Sendikanın 1500'e yakın üyesinin kamu hastanelerinde çalıştığını açıklayan Bilal, "Üyelerimiz yakışıklı doktoru seçmek zorunda değil. Bu yapılan büyük bir yanlışlıktır. Bu yanlışlıktan dolayı bütün hekimlerden, sağlık çalışanları ile kamuoyundan özür dilenmesi gerekiyor. Biz işin peşini bırakmayacağız. Gerekirse Sağlık Bakanlığı'na kadar götüreceğiz. Örneğin, 'Hastaları ile en iyi iletişim kurabilen doktor', 'En fedakar doktor', 'En başarılı doktor' gibi anket soruları kullanılabilir" dedi.

Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan, olayı tesadüfen öğrendiklerini, böyle bir anketin komedi olduğunu, yapılmaması için müdahil olduklarını, anketin toplatılması nedeniyle de herhangi bir açıklama yapmadıklarını söyledi.



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