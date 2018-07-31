Sağlık- Sen, Giresun'da açığa alınan doktora sahip çıktı

KARAMAN'da Sağlık- Sen Şube Başkanı İdris Güneş, Giresun'da eşinin ilaçlarını yazdırmaya giden Yusuf Topal'ın ölümüyle sonuçlanan olayda açığa alınan doktor Ö.Y.'ye sahip çıktı. Güneş, ''Bu üzücü olay öncesinde vatandaşın sağlık hizmeti talebinin karşılanması noktasında aile hekimimiz tarafından uygulamaya esas olan geçerli ve gerekli kurallar dışında suç teşkil edecek hiçbir tasarruf söz konusu değildir'' dedi.Sağlık- Sen Karaman Şube Başkanı İdris Güneş, günlerdir konuşulan Yusuf Topal'ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi' doktoru Ö.Y.'nin açığa alınnasına tepki gösteren Güneş, ''Öncelikle sağlık camiamız adına üzüntülerimizi ifade ediyor, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Söz konusu üzücü olay, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu gerçekleşmiş ve tüm boyutlarıyla araştırılmaktadır. Bu üzücü olay öncesinde vatandaşın sağlık hizmeti talebinin karşılanması noktasında aile hekimimiz tarafından uygulamaya esas olan geçerli ve gerekli kurallar dışında suç teşkil edecek hiçbir tasarruf söz konusu değildir. Hal böyle iken kamuoyunda oluşan infialin etkisinde kalınarak aile hekimimiz açığa alınmıştır'' dedi.Hiçbir sağlık çalışanının yargısız infaza maruz kalmaması gerektiğini savunan Güneş, ''Sağlıkta şiddetin arttığı bir dönemde, özellikle medya başta olmak üzere tüm sorumlu kesimler sağlık çalışanlarımızı töhmet altında bırakan, suçlayan ve cezalandırma talebinde bulunan ifadelerden uzak durmalıdır. Aile hekimimizle ilgili olarak başlatılan idari süreç hızlı bir şekilde tamamlanmalı ve aile hekimimiz en kısa sürede görevine iade edilmelidir'' diye konuştu.

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