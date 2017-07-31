Sağlık Sen'den 'ruj süren hemşire' tepkisi

İZMİR, () - SAĞLIK Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkan Vekili Mehmet Alper, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan 'Kalp Atışı' adlı dizide 'hemşirelerin hastanede ruj sürerken, dedikodu yaparken gösterildiğini' belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Kutsal bir meslek olan hemşireliği kimsenin bu şekilde göstermeye hakkı olmadığını belirten Alper, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na gerekli başvurularda bulunacaklarını söyledi.

Dizide ayrıca doktorların hemşirelere seslenirken, "Hemşire Hanım" yerine "Hemşire buraya bakar mısın" dediğini belirten Alper şöyle dedi:

"Dizideki hemşire karakterleri, diyaloglar tamamen gerçekten ve ciddiyetten uzaktır. Dizinin yapımcılarını ve oyuncularının gerçek hayatla bağdaşan, hemşire arkadaşları incitmeden hazırlanmış bir senaryo ile ekran karşısına çıkmalarını bekliyoruz. Sendikamız olarak dizideki, hemşire arkadaşları rencide eden, üzen, normalinden farklı gösteren karelerin tekrarlanmaması için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na başvuruda bulunacağız."

Hemşirelerin ve tüm sağlık çalışanlarının kendi özel hayatından feragat ederek çalıştığının, kimsenin unutmaması gereken bir gerçek olduğunu vurgulayan Alper, hiç kimsenin sağlık çalışanlarını farklı şekillerde, inciltici bir şekilde lanse etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.



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