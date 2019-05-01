Sağlık öğrencilerine 'terör saldırısı' tatbikatı

GÜMÜŞHANE Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerince 'bombalı araçla terör saldırısı' tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği, 100 öğrencinin acil durumlarda hareket kabiliyetinin ölçülebilmesi amaçlanan tatbikat, gerçeğini aratmadı.Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerince, kentte stadyum ve spor müsabaka alanlarında 'bombalı araçla terör saldırısı' tatbikatı gerçekleştirdi. Öğrenciler, senaryo gereği terör saldırısı sonucu ortaya çıkan kargaşayı ele alarak, kurtarma, yaralılara müdahale ve engelleri aşarak yaralıların hastanelere nakli gibi konularda deneyim kazanmaya çalıştı. Toplam 4 bölümden oluşan, 100 öğrencinin katıldığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) de destek verdiği tatbikat, gerçeğini aratmadı.'TEORİK DERSLER UYGULAMAYA DÖKÜLÜYOR'Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü öğretim görevlisi Ayşe Elkoca, tatbikatları 6 yıldır yaptıklarını belirterek, öğrencilerin gördüğü teorik dersleri yaşayarak öğrenmesi için her türlü olağan dışı duruma hazırlanabilmesi için bu tarz tatbikatların çok önemli olduğunu belirtti. Bu yıl yaptıkları tatbikat için triaj, kurtarma, taşıma ve resüsitasyon için 4 ayrı parkur kurduklarını kaydeden Elkoca, “Bu tarz uygulamalı dersler teorikten çok daha iyi bir şekilde öğrencilerin aklına giriyor. Yarın olay yerinde yaşadıklarında, gerçek vakalarla karşılaştıklarında şaşırmadan çok daha iyi, daha hızlı, doğru bir şekilde müdahalelerini yapıyorlar. Senaryomuz bu sene bir patlama. Stadyumda maç esnasında bir araç patlatılıyor. Sonrasında yaralananlara da müdahale ediliyor. Taşıma parkurunda öğrencilerin çok daha zor şartlarda, 'yaralıları nasıl çıkaracaklar, bu tarz durumda karşılaştıklarında nasıl müdahale edecekler' bunları öğrenebilmeleri ve hastayı en doğru en düzgün şekilde taşıyabilmeleri gerekiyor. Çünkü hastanın omurga eksenini bu tarz travmalarda korumak çok önemli. Öğrencilerin bunu en doğru bir şekilde öğrenmeleri ve yapabilmeleri için öğretiyoruz” dedi.'AZ ZAMANDA DOĞRU MÜDAHALE'Tatbikata katılan İlk ve Acil Yardım Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Saim Sus da tatbikatla öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Eğitim ve yapmış olduğumuz uygulamalı derslerle, bu tür tatbikatlarla acil afet gibi durumlarda ve terör saldırısı gibi vakalarda çok az bir zamanda doğru müdahaleyle yaralıların yardımına koşuyoruz. Uygulamalı olarak direkt yararlılara yardım yaparak tedavilerde bulunduk. Patlamalarda çok acil olarak gerek psikolojik gerek fiziksel olarak müdahalelerde bulunduk” diye konuştu.

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