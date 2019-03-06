Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde
Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!
Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!

Sağlık merkezinde korkutan görüntü

Çağatay KENARLI- Ersan SAN - İstanbul - Sirkeci Aile Sağlığı Merkezi'nin çatlak kolon ve kirişleri çalışanlar ile buraya gelenleri korkutuyor. KORKUTAN GÖRÜNTÜ İstanbul Valiliği'nin hemen arkasında bulunan Hoca Paşa Caddesi Ebussuut...

Sağlık merkezinde korkutan görüntü

Çağatay KENARLI- Ersan SAN - İstanbul - Sirkeci Aile Sağlığı Merkezi'nin çatlak kolon ve kirişleri çalışanlar ile buraya gelenleri korkutuyor.

KORKUTAN GÖRÜNTÜ
İstanbul Valiliği'nin hemen arkasında bulunan Hoca Paşa Caddesi Ebussuut Caddesi'nde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralık dükkanların üst katında 3 doktorla faaliyeti sürdüren Sirkeci Aile Sağlığı Merkezi'nin kolon ve kirişlerinde derin çatlaklar oluştu. Ortaya çıkan görüntü sağlık merkezindeki çalışanlar ile buraya gelenleri korkutuyor. 

ÇATLAKLAR RAHATLIKLA FARKEDİLİYOR
Sağlık merkezine ilaç yazdırmaya gelen bir kişi, binanın eski bir yapı olduğunu belirterek, "Binadaki çatlakları daha önce gördüm. Bu bina eski bir bina. Yaklaşık 7 senedir burada bulunan aile hekimimizden ilaç yazdırıyorum. Ya onarılsın yada başka bir yere taşınsın. İnsanlar buraya hasta olarak geliyor" dedi. Bir başka kişi de çatlaklarının rahatlıkla fark edilir düzeyde olduğunu belirterek önlem alınması gerektiğini kaydetti.

ÇATLAKLAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR 
Sağlık merkezinin içinde çekilen görüntülerde kolon ve kirişlerde çok sayıda derin çatlak olduğu görülüyor. Sıvaların da çatladığı kolon ve kirişlerdeki çatlakların her geçen gün arttığı belirtiliyor. Tarihi Yarımada'da İstanbul Valiliği'nin arka bahçe duvarının bitişiğindeki yapıda  sağlık merkezinin yanı sıra çok sayıda da iş yeri bulunuyor. 

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328