Sağlık merkezinde hemşire kız arkadaşına 'anonsla' evlilik teklif etti

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, () -TOKAT'taki Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nce (GOÜ) araştırma görevlisi, 30 yaşındaki Mustafa Güzel, kız arkadaşı; özel bir sağlık merkezinde hemşire, 22 yaşındaki Kübra Kaya'ya hastaların yanında evlenme teklifinde bulundu.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ), Ziraat Fakültesi Biyomühendislik Bölümünde araştırma görevlisi olan Mustafa Güzel, 8 ay önce tanıştığı Kübra Kaya ile arkadaş oldu. Arkadaşlıklarının ilerlemesi üzerine Güzel, evlilik teklifi yapmaya karar verdi. Güzel, kent merkezinde, Organize Sanayi girişinde faaliyet gösteren özel bir sağlık merkezinde hemşire olarak çalışan Kübra Kaya'ya sürpriz bir evlilik teklifi yapmak için hazırlıklara başladı. Kübra Kaya hastaları ile ilgilenirken, sağlık merkezine gelen Mustafa Güzel, danışma bölümünde, 'Kübra Kaya benim evlenir misin?' diye 2 kez anons yaptı. Güzel bu anons ardından gitarla 'Aşk sana benzer' isimli şarkıyı söylemeye başladı. Hastalarının yanında koşarak danışmaya gelen Kübra Kaya, kısa süre şaşkınlık geçirdi. Kübra Kaya, salondakilerin alkışları arasında Mustafa Güzel'in teklifine 'Evet' cevabı verdi. Adından Mustafa Güzel, Kübra Kaya'ya yüzük taktı.

Farklı bir evlilik teklifi yapmak istediğini belirten Mustafa Güzel, ''Arkadaşları evlilik teklifi yapma hazırlıklarımda bana çok yardımcı oldu. Herkesin burada bir tuzu var. Böyle güzel bir şey ortaya çıktı. Çok mutluyum'' dedi. Kübra Kaya ise, ''Anonsu ilk duyduğumda çok şaşırdım. Bu kadar hazırlık yapacağını beklemiyordum. Onu seviyorum'' diye konuştu.

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