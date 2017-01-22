Sağlık memuru yaşlı kadını sırtına alıp ambulansa ulaştırdı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı Kaykılar Köyü'nde oturan 83 yaşındaki Halime Tosun, fenalaşınca yardımına 112 acil servis ekipleri yetişti. Dağ köyündeki doğal şartlar yüzünden ambulansın ulaşamadığı noktada devreye giren sağlık memuru Ramazan Boyraz, sırtına aldığı Tosun'u 65 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Ülke genelinde 112 acil servis ekipleri, zorlu kış ve doğa şartlarına rağmen hayat kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Çanakkale'de sağlık ekiplerinin verdiği mücadele bir kez daha gözler önüne serildi. Kazdağları eteklerindeki orman köyü Kaykılar'da evinde fenalaşan Halime Tosun'un yardımına 112 acil servis ekipleri koştu. Ekipte görev yapan acil tıp teknisyenleri Hatice Sezgin ve Raziye Bulan ile sağlık memuru Ramazan Boyraz, sedyeyle Tosun'u ambulansa taşımak için eve ulaştı.

Dağ köyündeki arazi şartları ve engebeli yollar hastayı sedyeyle taşımaya elverişli olmadığı için, zaman kaybetmek istemeyen sağlık ekibinden Ramazan Boyraz, Tosun'u sırtına alarak 65 metre taşıdı. Ambulansa ilk müdahalesi yapılan Tosun, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası Tosun, ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde sevk edildi.

FOTOĞRAFLI