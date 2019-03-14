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Sağlık çalışanlarından Mehmetçik Vakfı yararına kermes

ÇANAKKALE Sağlık- Sen Şube Başkanlığı tarafından Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenlendi. Sağlık çalışanlarının hazırladığı yiyecekler kermeste satışa sunulurken, elde edilen gelirin Mehmetçik Vakfı'na aktarılacağı belirtildi. İskele...

Sağlık çalışanlarından Mehmetçik Vakfı yararına kermes
ÇANAKKALE Sağlık- Sen Şube Başkanlığı tarafından Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenlendi. Sağlık çalışanlarının hazırladığı yiyecekler kermeste satışa sunulurken, elde edilen gelirin Mehmetçik Vakfı'na aktarılacağı belirtildi.
İskele meydanında düzenlenen kermese, Sağlık-Sen Şube Başkanı Suat Özen, Sağlık-Sen Kadın Komisyonu Aysun Demirtosun ve sağlık çalışanları katıldı. Kermesteki tüm yiyecekler, sağlık çalışanları tarafından hazırlandı. Mehmetçik Vakfı yararına hazırlanan kermesin Sağlık-Sen Kadın Komisyonu üyeleri tarafından düzenlendiğini belirten Sağlık-Sen Şube Başkanı Suat Özen, "Bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü olması münasebetiyle ayrı bir anlam ifade ediyor. Sloganımız, 'Türkiye Mehmetçiğe Emanet, Mehmetçik Türk Milletine Emanet'tir. Bu çerçevede kermes düzenlenmiştir. Gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağımız bu kermesteki ürünleri sağlık çalışanı arkadaşlarımız evlerinde yaptı" dedi.

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