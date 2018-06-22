Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy kullanacak
Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy...
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi

Sağlık Bakanlığı tedavisi için Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi

İSTANBUL, () SAĞLIK Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda sivrisinek ısırığı sonucu, yaşadığı Tayland'da rahatsızlanan ve sosyal medyaya yüklediği video ile hastalığı gündeme gelen oyuncu Leyla Bilginel'in Türkiye'den gönderilen bir...

Sağlık Bakanlığı tedavisi için Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi

İSTANBUL, () SAĞLIK Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda sivrisinek ısırığı sonucu, yaşadığı Tayland'da rahatsızlanan ve sosyal medyaya yüklediği video ile hastalığı gündeme gelen oyuncu Leyla Bilginel'in Türkiye'den gönderilen bir ekibin refakatinde İstanbul'a getirildiğini açıkladı. 

Bilginel, İstanbul 112 Acil Sağlık Ekiplerinden Dr. Pınar Kaşıkçı ve Paramedik Uzmanı Ahmet Dörtok'un refakatinde, tarifeli uçak ile bugün 12:30 itibariyle Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. 

Hastanede tedavi altına alınan Bilginel daha önce sosyal medya uygulaması Instagram'dan Dang Humması nedeniyle yaşam savaşı verdiğini açıklamıştı. Daha önce yayınlanan videoda konuşan 40 yaşındaki oyuncu "Benim için dua edin" başlığıyla paylaştığı videoda "5 gündür çok hastayım. Dişlerim birbirine vurduğundan çok konuşamıyorum. Sadece buraya gelenler dikkat etsin. Bir sivrisinek yüzünden ölümcül bir hastalık Dang Humması adında bir hastalık. Ölümcül. Bir sivrisinek insanın hayatını alt üst edebiliyor" demişti. 

(FOTOĞRAFLI) 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325