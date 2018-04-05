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Sağlık Bakanlığı'ndan 'menenjit' açıklaması: Henüz tanı konulmadı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, menenjit teşhisi konulduğu belirtilen lise öğrencisi B.S. (15) ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nca açıklama yapıldı. Hastaya henüz tanı konulmadığı belirtilen açıklamada,...

Sağlık Bakanlığı'ndan 'menenjit' açıklaması: Henüz tanı konulmadı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, menenjit teşhisi konulduğu belirtilen lise öğrencisi B.S. (15) ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nca açıklama yapıldı. Hastaya henüz tanı konulmadığı belirtilen açıklamada, "Bir salgın veya olağanüstü bir durum söz konusu değildir" denildi.
Ergene Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi B.S., önceki gece, yüksek ateş ve burun akıntısı şikayetiyle ailesi tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen B.S., eve geldikten sonra yaşadığı bilinç kaybı ve vücudundaki morluklar nedeniyle hastaneye yeniden götürüldü. Yapılan muayenede B.S.'ye menenjit teşhisi konulduğu belirtildi. Liseli B.S., Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alınırken, 31 sınıf arkadaşına da tedbir amaçlı ilaç tedavisi uygulanmaya başlandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü bir durumun söz konusu olmadığını belirtildi. Hastaya henüz tanı konulmadığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"Son günlerde medyada Tekirdağ ilinde menenjit salgını olduğuna yönelik haberler yer almıştır. Haberde adı geçen hastaya henüz tanı konulmamıştır. Tanı için laboratuvar çalışmaları devam etmektedir. Hastanın mevcut durumuna yönelik gerekli koruma ve kontrol önlemleri alınmıştır. Bir salgın veya olağanüstü bir durum söz konusu değildir. Hastanın tedavisi halen hastanede devam etmektedir. Her ihtimale karşı hasta ile teması olduğu saptanan tüm kişilere koruyucu tedavi başlanmıştır. Geçmiş yılların verilerine bakıldığında ülkemizde 2016 yılında 29, 2017 yılında 33 hastaya meningokoksik menenjit tanısı konulmuş ve hiçbirinde salgın durumu yaşanmamıştır." 

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