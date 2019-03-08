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Sağlık Bakanlığı: Gürcistan'a 100 bin doz kızamık aşısı teslim edildi

SAĞLIK Bakanlığı, imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında Gürcistan'a toplam 100 bin doz KKK aşısının (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) teslim edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'ın Türkiye'den...

Sağlık Bakanlığı: Gürcistan'a 100 bin doz kızamık aşısı teslim edildi
SAĞLIK Bakanlığı, imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında Gürcistan'a toplam 100 bin doz KKK aşısının (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) teslim edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'ın Türkiye'den talep ettiği aşılar soğutuculu treyler ve kamyon ile taşındı. Soğuk zincir bozulmadan taşınan aşılar, Sarp Sınır Kapısı'ndan Tiflis’e ulaştırıldı. Her bir koli içerisinde bulunan ısı izleme kartları, donma göstergeleri ile soğuk zincirinin sağlam olduğu tutanakla tespit edildikten sonra aşılar Gürcistanlı yetkililere teslim edildi.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Teslimat sonrası Gürcistan Sağlık Bakanlığı'ndan teşekkür mektubu geldi. Mektupta, Türkiye'nin bölgede Gürcistan'ın en önemli ortağı ve destekleyicisi olduğu ifade edilerek, "Her acil durumda Gürcistan’ın yardımına koşan Türkiye'ye, ülkedeki kızamık salgını nedeniyle artan aşı ihtiyacımızı da ivedi şekilde karşıladığı için teşekkür ediyoruz" denildi.

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