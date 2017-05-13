Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Zeytinburnu'nda mesir macunu dağıttı

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul,() SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Zeytinburnu'nda düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali ve Mesir Macunu Şöleni'ne katıldı. Bakan Akdağ burada katılımcılara mesir macunu dağıttı. Zeytinburnu'nda Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali ve Mesir Macunu Şöleni düzenlendi. Bu yıl 18'incisi düzenlenen etkinliğe Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve Zeytinburnu sakinleri katıldı. Program, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın bir konuşma yaptı.

"TIBBIN MODERNİ, GÜNCELİ, GELENEĞİ, ALTERNATİFİ DİYE BİR AYRIM YAPMIYORUZ"

Daha sonra Sağlık Bakanı Akdağ katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Akdağ, "Merkezefendi'den başlayan güzel bir geleneği 18 yıldır bu güne getiren kardeşlerime sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kimin emeği geçmişse Allah razı olsun. Tıbbın moderni, günceli, geleneği, alternatifi diye bir ayrım yapmıyoruz. Önemli olan tıpta delile dayalı olmasıdır. Delile dayanması lazım. Kanıtı varsa tarihten gelmiş olsa da başımızın üstündedir. Yeni keşfedilmiş olsa da başımızın üstündedir. Önemli olan kanıtının olmasıdır. Sağlık Bakanlığımızda geleneksel tıpla alakalı olarak bir daire başkanlığı kurduk. Bu işle ilgili bütün mevzuatı hazırladık. Bi taraftan tarihimizin, geleneğimizin bize takdim ettiği güzellikleri yaşayalım istiyoruz. Bir taraftan da bu işin istismarcılarına, şarlatanlarına yol vermemek lazım. Dolayısıyla burada yapılan önemli bir hizmet" ifadelerini kullandı.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN İKİNCİ DÖNEMİNİ BAŞLATIYORUZ"

Bakan Akdağ konuşmasının devamında dört yıl içerisinde İstanbul'da bulunan tüm devlet hastanelerini yenileyeceklerini söyledi. Akdağ şu ifadeleri kullandı; "Sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini başlatıyoruz. İstanbul' a mükemmel hastaneler yapıyoruz. Önümüzdeki dört yıl içerisinde İstanbul'daki bütün devlet hastanelerinde yataklarınız tek yataklı, banyolu, tuvaletli, refakatçisinin içinde olduğu mükemmel hastanelere dönüşecek" Konuşmaların ardından Mesir macunu dağıtımı yapıldı. Bakan Akdağ, katılımcıların üzerine Mesir Macunu saçtı. Macun dağıtımı esnasında zaman zaman izdiham yaşandı. Program daha sonra verilen konserlerle devam etti.

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