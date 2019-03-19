Sağlık Bakanı Koca Gaziosmanpaşa'da hastane açtı

İdris TİFTİKCİ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL()-SAĞLIK bakanı Fahrettin Koca Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Eğitim ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin açılışını yaptı. Açılış töreninde Bakan Koca'ya hastanenin Başhekimi Kaan Gideroğlu ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta eşlik etti.

Açılış töreninde konuşan Bakan Koca "31 Mart seçimlerinin bir milat olacağını 31 Mart sadece belediye başkanının, meclis üyelerinin, muhtarın seçildiği bir dönem değil ülkemizin geleceğinin de şekillendiği bir dönem olacak. Seçimi bir fırsat bilip, yeni dönemin özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de güçlendiği bir dönem olduğunu bilmenizi istiyorum. Artık bürokratik engellerin aşıldığı, hizmet mazeretlerinin kalmadığı bir dönemin başlangıcı olacaktır. Türkiye olarak güçlü olmak, birlik olup kenetlenme zorundayız." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YERLİLEŞME VE MİLLİLEŞME ANLAMINDA ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR DÖNEM OLACAK"

Bakan Koca önümüzdeki dönemde sağlıkta yerlileşmenin artacağını belirterek, "Bundan böyle, özellikli ve nitelikli hizmetlerin yapılabilir olduğu, üniversitelerle iş birliklerinin yapıldığı, mükemmeliyet merkezlerin olduğu hastanelerin adı Şehir Hastaneleri olacak. Çok önemsediğimiz, giderek kapsayıcılığını genişlettiğimiz, dünyada benzeri olmayan bir geri ödeme sistemine sahibiz. Her geçen gün vatandaşımızın cebinden paranın daha az çıkması gayret içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Bu noktadaki çabalarımız, katılım ve benzeri adlar altında alınan ücretlerinde giderek azaldığı, kapsayıcılığın genişlediği bir geri ödeme sistemini hedefliyoruz. Sağlıkta çok önemsediğimiz dışa bağımlılığımızın, ilaçta, malzemede, cihazda ve aşıda yüksek olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde yerlileşme ve millileşme anlamında çok önemsediğimiz bir dönem olacak. Gaziosmanpaşa'mıza Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasının resmi açılış törenini yapıyoruz. 43 bin metre kare kapalını olan, 69 polikliniği olan 250 yataklı bir tesisi açmış oluyoruz. Yeni dönemde vatandaşımızın kolay erişebildiği, bulunduğu bölgede hizmetini alabilen bir dönem olsun istiyoruz." diye konuştu.

HASTALARI ZİYARET ETTİ

Bakan Koca, konuşmasının ardından hastanenin Başhekimi Kaan Gideroğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve diğer katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Koca açılıştan sonra hastaneyi dolaşarak, hastalara 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

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