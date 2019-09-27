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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Silivri'de incelemelerde bulundu
Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL,()-SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün meydana gelen depremin ardından Silivri'ye gelerek incelemelerde bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Silivri'de meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından bugün...
GENEL 27.09.2019, 19:55
Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL,()-SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün meydana gelen depremin ardından Silivri'ye gelerek incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Silivri'de meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından bugün saat 19.10'da Silivri Devlet Hastanesi'ne geldi. Bakan Koca'yı hastane girişinde İlçe Kaymakamı Ali Partal, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu ve hastane personeli karşıladı. Depremin etkilerine ilişkin bilgi aldığı öğrenilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede bir süre kaldıktan sonra ayrıldı.
(FOTOĞRAF)
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