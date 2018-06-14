Sağlık Bakanı Demircan'dan bayram uyarısı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- SAĞLIK Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Dr. Ahmet Demircan, vatandaşların Ramazan ayında oruç vesilesiyle kazandıkları sağlıklı beslenme alışkanlıklarını bayramda ve sonrasında da devam ettirmelerini tavsiye etti.

Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, vatandaşın bayramını kutladı. Açıklamada vatandaşlara uyarılarda da bulunan Bakan Demircan, "On bir ayın sultanı Ramazan-ı şerifi geride bırakmanın hüznünü yaşıyoruz. Birlik beraberliğin perçinlendiği, zengin ile fakirin aynı sofrayı paylaştığı iftar ve sahurlarla geçirdiğimiz bu güzel günleri, bayramla taçlandırıyoruz. Bayramlar küslerin barıştığı, dargınlıkların son bulduğu, akraba ziyaretleriyle büyüklerin hayır dualarının alındığı özlemle beklenen müstesna günlerdendir. Vatandaşlarımızın, Ramazan ayında oruç vesilesiyle kazandıkları sağlıklı beslenme alışkanlıklarını bayram ve bayram sonrasında da devam ettireceklerini umut ediyorum. Geleneksel kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan bayram ikramları konusunda da ölçülü davranılmasını özellikle sağlık sorunu olan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Sevdiklerine kavuşmak için direksiyon başına geçen vatandaşlarımızdan, bu özel günlerimizi mateme çeviren, sevincimize gölge düşüren kazaların yaşanmaması için trafik kuralları konusunda daha duyarlı olmalarını istirham ediyorum" diyen Bakan Demircan şöyle devam etti:

"Gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için yoğun emek harcayan, bayramda da büyük fedakarlıklarla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Zulüm altında hayatta kalma mücadelesi veren başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm Müslümanların acısını derinden hissettiğimi belirtmek istiyorum. Ortak dualarda buluştuğumuz böylesi mukaddes günlerde en büyük temennimiz İslam coğrafyasında akan kanın durmasıdır. Hep birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayram tadında sabahlara uyanmak ümidiyle Mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum."



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