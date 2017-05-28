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Sağanak yağmur İzmirliler'i hazırlıksız yakaladı

İZMİR'de akşam saatlerinde başlayan gök gürültü saganak yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı yerilere kaçıştı, çantalarıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. Akşam saatlerinde başlayan yağmur, etkisini arttırarak devam etti. Alsancak...

Sağanak yağmur İzmirliler'i hazırlıksız yakaladı
İZMİR'de akşam saatlerinde başlayan gök gürültü saganak yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı yerilere kaçıştı, çantalarıyla yağmurdan korunmaya çalıştı.
Akşam saatlerinde başlayan yağmur, etkisini arttırarak devam etti. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde gezenler yağmura hazırlıksız yakalandı. Sıcak hava nedeniyle yazlık kıyafetlerle dışarıya çıkanlar, kapalı yerlere koşuşturdu, dükkanlardan şemsiye aldı. Şemsiye bulamayanlar ise şal ya da çantalarıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. Bir kadın tekerlekli sandalyedeki diğer bir kadınla şemsiyesini paylaşırken, birçoğunun birbirine sarılarak şemsiyenin altına sığınmaya çalıştığı dikkat çekti.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, İzmir'in tamamını etkileyecek olan yağışlı havanın çarşamba gününden itibaren etkisini yitireceği ve yerini parçalı bulutlu havaya bırakmasının beklendiği açıklandı.

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