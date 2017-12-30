Sağanak yağmur İzmir'de etkili oldu

İZMİR'de dün başlayıp gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı, yollar göle döndü, trafik kazaları meydana geldi. Kent merkezinde metrekareye Karşıyaka'da 43.8, Konak'ta 48.1 kilogram yağış düştüğü açıklandı.

İzmir'de dün gün boyunca süren yağmur gece de sağanak halinde devam etti. Zaman zaman etkisini artıran sağanak yağışta, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Yollarda su birikti, trafik olumsuz etkilendi. Kentte yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, metrekareye Karşıyaka'da 43.8, Konak'ta 48.1, Kemalpaşa'da 31.6, Menderes'te 39, Menemen'de 46, Narlıdere'de 58.6, Seferihisar'da 62.6, Selçuk'ta 33 ve Urla'da 47.5 kilogram yağış düştü.



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