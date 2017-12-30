Sağanak yağmur İzmir'de etkili oldu

İzmir'de dün gün boyunca süren yağmur gece de sağanak halinde devam etti. Zaman zaman etkisini artıran sağanak yağışta, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Yollarda su birikti, trafik olumsuz etkilendi. Kentte yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, metrekareye Karşıyaka'da 43.8, Konak'ta 48.1, Kemalpaşa'da 31.6, Menderes'te 39, Menemen'de 46, Narlıdere'de 58.6, Seferihisar'da 62.6, Selçuk'ta 33 ve Urla'da 47.5 kilogram yağış düştü.
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